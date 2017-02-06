بريمرليغية الابهام.. طاحونة الكبار والصغار!!

مع ان الدوريات الاوروبية والعالمية حافلة بالتنافس وبلغت من خلال الكلاسيكو في الليغا وتحت عنوانية البرشا والريال، سمعة وشهرة ومكانة عالمية، لم تدرك وصعبة البلوغ لغيرهما موضوعيا، مع قوة الكاتشيو والبوند سليغا... وغيرها من بطولات ودوريات ونجوم ومواهب في البرازيل والارجنتين وفرنسا... الا ان الدوري الانجليزي بعمره المديد المتجاوز القرن، مازال مهيمنا قويا غريبا بكل تفاصيله التي يصعب وعيها وفك شيفرتها منذ امد بعيد، حيث له قدرة اذلال كل من يعتقد انه اكبر من البريمريلغ بعجائبه ومفرداته واحاسيسه ومشجعيه وفنونه وتاريخ انديته ومشاهيره الاشهر، مهما مر وحدث في يوميات قد تكون متقلبة..

يتساءل الجمهور الرياضي المتابع، لاسيما على الصعيد الاوروبي، ما الذي جرى لكبار اوروبا كوارديولا وكلوب، فيما وقع لهما مع الستي وليفربول خلال ايام خلت مع كل ما يمتلكان وما بحوزتهما وسيرتهما ومقدماتهما، التي كانت قوية. بعد ان تعرض المدربان وفريقيهما الى نتائج سيئة، لم تكن بحسبان مشجع او متابع ولا اذكى محلل، اذ حلت الخسارات بالجملة وتدنت العروض والنتائج بصورة وضعت الف علامة استفهام حول ما يجري وما سنرى واين ستستقر الامور ومن المسوؤل عن ذلك واين تكمن علته الفنية والادارية..

جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وضح في ردة فعل متقدمة على ما آل اليه، الى انه يحتاج إلى الوقت من أجل إصلاح قائمة فريقه وجعله منافسا على لقب البريميرليج. ففي تصريحات نقلها موقع «فور فور تو قال بيبي»: «من المستحيل أن تغير ذلك بين ليلة وضحاها، هذا مستحيل، فكل لاعب يتكلف من 45 لـ50 مليون جنيه استرليني، كما أنه ليس جيدا أن تستبدل 7 أو 8 أو 9 لاعبين». وتابع: «نحن ندرك أننا نمتلك عددا من اللاعبين من هم فوق الـ30، على سبيل المثال، الظهيران لدينا 31 و32 عاما، ولكنهما مهمين جدا، لذلك نحن لا نستطيع تغيير كل شيء في موسم واحد بالتأكيد، أستطيع أن أتفهم مدى أهمية يايا توريه وكولاروف، وشخصية بابلو في غرفة خلع الملابس، في النهاية فاللاعبون الكبار هم قلب وروح الفريق، وعاجلا أم أجلا فإن عملية التغيير مستمرة».

من جهته وفي جانب مهم محير آخر، قد يصعب تعليله خلال مدة وجيزة تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن مشكلة خسارة النقاط مع الفرق الصغيرة خاصة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: «لا أعتقد أن ليفربول يواجه مشاكل أمام الفرق المتأخرة في الترتيب، أفهم أن الأمر يبدو كذلك من الخارج عندما تنظرون للنتائج، لكنني أعرف اللاعبين وأراقبهم يوميا وهم لا يظهرون أي من هذه المشاكل خلال الأسبوع، لذلك أقول دائما بأننا يجب أن نظهر حلولنا على أرض الملعب، لا يمكننا السماح لأنفسنا بخلق هذا العدد من المشاكل في المباراة، يجب أن نظهر أننا أفضل من هذا الأداء». مضيفا: «لدينا فرصة أخرى بعد بضعة أيام للعب كرة القدم وإظهار مدى جاهزيتنا لباقي المباريات، ثم نقدم ذلك من جديد فيما تبقى من الموسم».

هنا ومع واقعية الطرح حد قبول التبريرات لمدة وجيزة مقبلة، الا ان الواقع يقول: - ومثالية مورينهو الابرز والاشهر مع تشيلسي قريبة ومدوية - ان تحسن النتائج ومقبولية الاداء والانجاز هي الاهم، واذا ما استمرت الخسائر بهذا المنوال فان البريمرليغ اقوى من كل الاسماء التي لا يمكنها ان تصمد ولا قدرة للجماهير ان تصبر اكثر من ذلك ابدا.

*نقلاً عن الأيام البحرينية