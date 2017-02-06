رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ32 مع والدته وابنه

احتفل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم لعام 2016، بعيد ميلاده الـ32 في أجواء عائلية.

واستغل رونالدو تأجيل مباراة ريال مدريد أمام سلتا فيغو ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بسبب الأحوال الجوية، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ32 رفقة والدته دولوريس أفييرو ونجله كريستيانو جونيور فقط.

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة ظهر فيها رفقة والدته وحفيدها.

وجاء احتفال رونالدو بعيد ميلاده هذه المرة مغايرا عن احتفاله بأعياد ميلاده السابقة، حيث فضل الدون وقتها الاحتفال بهذه المناسبة بعد ساعات قليلة من خسارة الفريق الملكي في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد.