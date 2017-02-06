هازارد: خشونة المنافسين تزيدني قوة

يعد ايدن هازارد، مهاجم تشيلسي، واحداً من أكثر اللاعبين الذين ترتكب ضدهم مخالفات في الملعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يجد أي مشكلة في هذا الأمر ويقول إن خشونة المنافسين تزيده قوة وتخرج أفضل ما لديه.

وقاد هازارد تشيلسي لصدارة المسابقة، بعدما سجل عشرة أهداف وصنع ستة في 23 مباراة خاضها أساسيا في الدوري الممتاز.

وأبلغ هازارد صحيفة الغارديان "عندما أتعرض لمزيد من الركل والمخالفات أدخل أكثر في أجواء المباراة.

"عندما لا يلمسني أي لاعب أشعر وقتها أني لا ألعب بشكل جيد."

وتابع "لا أرغب في القول إني أحب التعرض للضرب والركل لكنها تكون مفيدة لي وتضعني في أجواء اللقاء. تعطيني حافزاً وتشجعني على تقديم الأفضل كلما لمست الكرة."

وأجبرت شخصية المدرب أنطونيو كونتي المهاجم هازارد على أن يصبح لاعبا شاملا ويعترف الدولي البلجيكي بأنه جنى ثمار هذا الأمر.

وقال "أحاول لمس الكرة قدر المستطاع والقتال على كل كرة على مدار 90 دقيقة. يطلب مني المدرب هذا الأمر كثيرا جدا."

وتابع "عندما لا تكون الكرة معي يطلب مني أداء واجبات دفاعية وغلق المساحات وعندما نحصل على الكرة يتعين علي الاندفاع للقيام بالهجمة المرتدة. أحاول دائما القيام ببعض الألاعيب السحرية.

"أتطور بالخبرة والتجربة. أصبحت لاعبا أفضل الآن وأكثر تكاملا مقارنة بالسابق."

ويتصدر تشيلسي المسابقة بفارق تسع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني بعد 24 مباراة وسيحل ضيفا على بيرنلي يوم الأحد.