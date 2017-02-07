أمير الكويت يعين الروضان وزيرا لشؤون الشباب

أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، قراراً يقضي بتعيين خالد الروضان وزيراً لشؤون الشباب بالوكالة، خلفا لسلمان الحمود الذي قدم استقالته من المنصب صباح الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قبل استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، فيما عين محمد الصباح وزيرا للإعلام بالوكالة.

فيما تم تكليف خالد بن ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة، برئاسة وزارة الشباب بالوكالة.

يذكر أن الكرة الكويتية تعاني من الإيقاف الدولي على صعيد فيفا واللجنة الأولمبية الدولية إثر تدخلات حكومية في شؤون اتحاد القدم الكويتي واللجنة الأولمبية المحلية، ما حرم المنتخبات الدولية من المشاركة في المنافسات القارية والعالمية.