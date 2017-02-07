التعاون يثأر من الرائد ويقصيه من كأس الملك

ردّ التعاون الدين لغريمه التقليدي بعدما أقصاه من كأس الملك بفوزه عليه 1-صفر على استاد الملك عبدالله بالقصيم في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين خلال الشوط الأول إذ لم يشهد فرصاً خطيرة وانحصر اللعب في منتصف الملعب وبرزت التمريرات الخاطئة.

وفي الشوط الثاني استمر اللعب كما انتهى عليه الشوط الأول إلى أن بدأ الروماني جالكا مدرب التعاون بإجراء أول تغييراته بدخول السوري جهاد الحسين بديلاً لعبدالمجيد السواط، أتبعه بتغيير ثانٍ بدخول المهاجم الفرنسي الجديد الحسن نداي بديلاً للمهاجم محمد الصيعري.

ورد التونسي نصيف البياوي بتغييرين بدخول اللاعب الشاب ريان الموسى بديلاً للبرازيلي واندر لويز، أتبعه بتغيير ثان بدخول المهاجم الخطير الغيني إسماعيل بانغورا بديلاً للمهاجم صالح الشهري.

وسنحت أولى الفرص المحققة للرائد عند الدقيقة 73 حينما حول لاعبه البرازيلي دانييل أمورا عرضية زميله عبدالرحمن الشمري بقدمه لتجد المدافع إبراهيم الزبيدي الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

ورد التعاون سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف السبق بعد تلقي مدافعه طلال عبسي كرةً أمام المرمى وسددها بقوة لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة أخرى للتعاون وتحديداً للاعبه الروماني لوسيان سان مارتن الذي لعب ركلة ركنية بذكاء نحو مرمى الرائد لتتخطى الحارس خالد شراحيلي وتجد المدافع جفين البيشي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 87 نجح الروماني سان مارتن بتسجيل هدف الفوز للتعاون بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك حارس الرائد خالد شراحيلي.

وكاد الرائد أن يمدد المباراة إلى الأشواط الإضافية، حينما ارتقى مدافعه محمد العمري لعرضية زميله عبدالرحمن الشمري وحول الكرة نحو مرمى التعاون لتتخطى الحارس وتجد المدافع نايف موسى الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة سيواجه التعاون الفائز من مواجهة الاتفاق وضيفه الفتح التي ستقام يوم الجمعة 24 فبراير الجاري.