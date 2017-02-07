الفتح يسقط ناساف ويحجز مقعده في دوري أبطال آسيا

حجز الفتح السعودي مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد فوزه الصعب على ضيفه ناساف الأوزبكي على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في الملحق الآسيوي.

واستفاد الفتح "خامس الدوري في الموسم الماضي" من ابعاد اتحاد جدة عن المشاركة بسبب عدم حصوله على الرخصة الآسيوية ليتأهل الى دوري المجموعات للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق للفتح المشاركة في نسخة عام 2014 بعد حصوله على لقب دوري جميل السعودي للمحترفين موسم 2012-2013 إلا أن خرج من دور المجموعات بعدما اكتفى بتعادلين وتلقى أربع خسائر.

ويدين الفتح بهذا التأهل لجناحه البرتغالي آندريه أوكرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد من خطأ خارج منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفتح الذي كثف هجومه على مرمى الضيوف وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه توفيق بوحيمد الذي سدد كرةً إلا أنها أصابت عارضة الحارس الأوزبكي.

وسنحت فرصة أخرى للفتح وتحديداً لجناحه البرتغالي آندريه أوكرا الذي حول كرةً عرضية بذكاء كادت أن تغالط الحارس الأوزبكي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن البرتغالي أوكرا من تسجيل هدف السبق بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك ناساف الأوزبكي.

وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو ناساف نحو مرمى الفتح بحثاً عن هدف التعادل في حين اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً على مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة.

وكاد ناساف أن يسجل هدف التعادل حينما حول مهاجمه سيران عرضية زميله شوراخميدوف بدأسه نحو مرمى الفتح لتجد الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة لناساف وتحديداً للاعبه خامروبيكوف الذي ارتقى لعرضية زميله نارسوليف ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت فوق عارضة الحارس عبدالله العويشير.

وعند الدقيقة 90 كاد توفيق بوحيمد لاعب الفتح أن ينهي آمال الأوزبكيين بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي ناثان جونيور ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة أكمل الفتح عقد المجموعة الثانية التي تضم بجانبه لخويا القطري والجزيرة الاماراتي والاستقلال الإيراني، الذي سيواجهه في طهران بأولى مبارياته في دوري المجموعات يوم الاثنين 20 فبراير الجاري.