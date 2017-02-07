«الجندي» مهدي علي

«أنا لست مدرباً لمنتخب الإمارات فقط، بل جندي في خدمة وطني»، هذه العبارة من أجمل ما قرأت للمهندس مهدي علي مدرب منتخب الإمارات في المؤتمر المشترك مع مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وتأكيداً لقيمة هذه العبارة الذهبية، أبدى استعداده للتنحي عن مهمته «إذا كان هذا في مصلحة المنتخب»، توضيحاً لما تم تداوله في حديثه للاعبين بعد الخسارة من المنتخب السعودي، وفُسّر إعلامياً بأنه سيستقيل، بل وشدد على أنه طلب الرحيل بعد الفوز على العراق، لكن مروان بن غليطة أصرّ على استمراره.

والحقيقة الجميلة تكمن في شفافية وصراحة المدرب «الجنتل»، مناشداً الجميع بالوقوف مع المنتخب، وعدم تصديق الأخبار من غير مصدرها، مشدداً على أن الأبيض بحاجة إلى عشر نقاط كي يتأهل إلى مونديال روسيا 2018، مبيناً صعوبة المجموعة مع ثلاثة منتخبات: السعودية واليابان وأستراليا التي تنافس بشراسة.

ولم يتبرم أو يغضب أو يهاجم لجنة دوري المحترفين بعد أن رفضت تأجيل بعض الجولات لأجل معسكر المنتخب، وهذا يؤكد ثقته بعمله واحترامه لبرمجة الدوري الذي هو أساس تأهيل اللاعبين. وكان رائعاً في ثنائه على نجوم أبدعوا في الدوري، موجهاً رسائل خاصة لبعض من تراجع مستواهم، بداعي التحفيز لأن يكون الجميع في أقوى جاهزية للمرحلة الأهم.

أعجبني الرئيس والمدرب وهما يتحدثان في هذا الوقت لدرء مشاكل الجدل والتأويلات والأخبار المتواترة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية