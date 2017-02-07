.. موعد مع التاريخ

يدرك الوحدات «ادارة وجهاز وفني ولاعبين» أن مواجهة الوحدة الاماراتي مساء اليوم كفيلة بتحقيق نقلة نوعية لكرة القدم الأردنية، ما يساهم بصياغة تاريخ جديد على مستوى مشاركات الأندية، ذلك ان الفوز سيدفع نحو التواجد لأول مرة في بطولة دوري أبطال آسيا.

التأهل لدور المجموعات يعد الهدف الرئيس الذي يبحث عنه الوحدات ومعه أسرة كرة القدم الاردنية كافة، وهذا ما كشفت عنه التصريحات الصادرة عن معسكر الفريق الذي أنجز أمس التحضيرات تأهباً لموقعة اليوم التي تقام على ملعب الوحدة وبين جماهيره، ما يضاعف من حجم المهمة.

.. في حديث المدير الفني عدنان حمد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ثقة ممزوجة بالحذر، واحترام كبير لقدرات المنافس الذي يتمتع بسمعة طيبة على المستوى الاسيوي ويضم نخبة من النجوم المحترفة وفي مقدمتها الارجنتيني «الهداف» تيجالي «والداهية» الاماراتية اسماعيل مطر، ما يفسر حديث الثقة والحذر على حد سواء، في الوقت الذي تتضاعف مؤشرات التفاؤل بقدرات مميزة تزخر بها صفوف سفير الكرة الاردنية وتجمع بين الخبرة والشباب مقرونة بالمهارة ومعايير تحمل المسؤولية.

هي مباراة من 90 دقيقة نتطلع أن يكون فرسان الوحدات في قمة تركيزهم وانضباطهم التكتيكي، وأن يكون الفريق في يومه من ناحية تنفيذ التعليمات والواجبات، وأن يرتقي اداء كل لاعب فوق أرضية الميدان الى أعلى معايير التفوق والتميز، وكما عهدنا النشامى في مواقف عديدة محفورة في ذاكرة الابداع والألق .. والله الموفق

*نقلاً عن الرأي الأردنية