المدلج: الفيصلي مظلوم.. والهلال ليس عقدتنا

أكد فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السعودي، أن فريقه دائماً ما يظلم في المباريات الجماهيرية، فيما أبدى تفاؤله بمستوى طاقم التحكيم الأجنبي في مباراة الخميس أمام الهلال ضمن الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

ولم يسبق لفريق الفيصلي الفوز أمام الهلال، إذ التقيا في 13 مباراة منذ انطلاقة دوري المحترفين، حقق الهلال الفوز في 11 مباراة مقابل تعادلين، ويعلق رئيس النادي الأحمر على سجل فريقه المتواضع قائلاً: "الهلال ليس عقدة ولكنه فريق كبير وصاحب بطولات وإعلام وجماهير والمباراة مع الاندية الكبيرة لها طعم خاص بحكم الجماهيرية".

وحول مباراة الغد، أشار فهد المدلج إلى موقعة ملعب الملك سلمان: "كل فريق يبحث عن انتصار وهذا حق مكتسب لكل نادٍ، وفي الدوري السعودي لا توجد فروقات كبيرة، نتكلم عن نواحٍ فنية وهي أشبه ما تكون بالمتقاربة بحكم اللاعبين والمحترفين، فقط الفروق مادية وإعلامية وجماهيرية".

وعرج المدلج على الأمور التحكيمية، مؤكداً أن عنابي سدير سبق وتعرض إلى حالات ظلم كثيرة في الموسم الجاري: "كثير مباريات ظلمنا تحكيميا من الطواقم السعودية، ولكن أمام الهلال سوف يديرها طاقم أجنبي، هناك حكام يتعاطفون مع الأندية الجماهيرية خوفاً من ضغوطات معينة، أتمنى اخواننا الحكام الذين حملوا الأمانة ألا يهتموا أمور التحكيم".

ويدخل الهلال المباراة سعياً للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب، إذ يحل في المركز الأول بـ 41 نقطة، فيما يسعى الفيصلي لمواصلة انطلاقته وتحقيق نتيجة إيجابية تحسن من وضعه حيث يحل في المركز العاشر بـ 17 نقطة.