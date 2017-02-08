بالأرقام.. شيعان النصر أفضل حارس سعودي

توم هيتون حارس بيرنلي الإنكليزي أحد أبرز حراس البريميرليغ هذا الموسم، تصدى لـ105 كرات في مباريات الدوري وبنسبة نجاح تقترب من ثمانية وسبعين بالمئة بينما هذه النسبة أعلى مما يقدمه دي خيا وكلور نافاس وتشيك وكورتوا ولكنها هي النسبة ذاتها التي قدمها حامي عرين هوفنهايم الألماني ثمانية وسبعون بالمئة.

في إسبانياالأهداف أسهل لكن أفضل الحراس هو دييغو لوبيز بنسبة تقارب الخمسة والسبعين بالمئة في التصديات وسمير هندانوفيتش حامي عرين إنتر ميلان هو الأفضل في السيريا أي ونسبة تصديه سبعة وسبعون بالمئة.

في الدوري السعودي الأرقام لا تختلف، فحارس مرمى النصر حسين شيعان هو الأفضل، نسبة تصديه هي ثمانية وسبعون بالمئة، سُدد على شباكه خمس وأربعون تسديدة وصد منها خمسا وثلاثين.

يأتي بعده حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف، بنسبة تصد تتجاوز ستة وسبعين بالمئة، وهي تبقى أفضل مما وصل إليه أفضل حراس اللا ليغا، يأتي بعدهما وليد عبدالله وفيصل مسرحي، نسبة التصدي خمسة وسبعون بالمئة، وإن كانت الكفة لمسرحي الذي تصدى لتسديدات أكثر.

مزيد آل فريح حارس مرمى الباطن في قائمة الأفضل نسبة تصديه تقارب ثلاثة وسبعين بالمئة، وهو ثاني أكثر حراس الدوري إجمالا تصديا للتسديدات حيث هددت شباكه بإحدى وثمانين تسديدة، وتصدى لتسع وخمسين منها.

خامس أفضل حراس هذا الموسم كان الشاب أحمد الرحيلي، نسبة تصديه تتجاوز واحدا وسبعين بالمئة، ذلك في المباريات العشر التي لعبها هذا الموسم، هذه الأرقام أفضل مما حققه نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وأسطورة القفازين بوفون.

