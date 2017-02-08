بداية مخيبة لـ"تيفيز" بخروج شنغهاي من دوري الأبطال

حقق النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز بداية مخيبة مع فريقه الجديد شنغهاي غرينلاند شينخوا الصيني، إذ فشل الأخير في التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا، بخسارته الأربعاء على أرضه أمام بريزبن رور الأسترالي صفر-2 في الدور الفاصل الاخير.

وتعرض تيفيز (33 عاما) الذي يقدر بأنه بات أعلى لاعب كرة قدم أجرا في التاريخ، لسخرية النادي الاسترالي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "كارلوس من؟".

وانتقل تيفيز الى شنغهاي شينخوا قادما من بوكا جونيور في اواخر 2016، في صفقة بلغت 10,5 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية مع راتب سنوي يقدر بانه يناهز 40 مليون يورو سنويا، أي أكثر مما يتقاضاه كل من نجمي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الارجنتيني الآخر ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب تيفيز أساسيا في مباراته الرسمية الاولى مع الفريق الصيني الا ان بريزبن عكر عليه بداية مغامرته الصينية بتسجيله هدفين عبر براندن بوريلو (2) وتومي اور (40).

والتحق بريزبن رور بالمجموعة الخامسة التي تضم كاشيما انتلرز الياباني وموانغثونغ يونايتد التايلاندي واولسان هيونداي الكوري الجنوبي.