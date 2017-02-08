توريه عن جيسوس: لا ترفعوا سقف التوقعات

حث لاعب الوسط يايا توري مانشستر سيتي على عدم إثقال كاهل زميله جابرييل جيسوس بالتوقعات رغم البداية الرائعة للمهاجم البرازيلي في الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ومؤخرا فضل المدرب بيب جوارديولا الدفع باللاعب البرازيلي البالغ عمره 19 عاما في التشكيلة الأساسية على حساب هداف الفريق سيرجيو أجويرو ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف كما صنع هدفين في أربع مباريات منذ انضمامه للفريق الإنجليزي قادما من بالميراس الشهر الماضي.



وأبلغ توري وسائل إعلام بريطانية "إنه لاعب جيد جدا.. يتميز بالسرعة والدقة والذكاء. ورغم ذلك ندرك أن علينا التعامل بحرص وألا نفرط في الحماس لأن عليه أن يحتفظ بتركيزه."



وقال "ما نريده هو الاستمرار بنفس الوتيرة وفي نهاية الموسم يمكننا الحديث عنه. نحتاج لامتلاك لاعبين شبان لأن سيتي فريق دائما ما يريد الفوز بالدوري."



وأثنى لاعب الوسط فرناندينيو على القوة الذهنية لجيسوس بالقول إنه أجاد التعامل مع الضغوط رغم الضجة التي أثارها تألقه.



وقال "يحدوني الأمل في احتفاظه بمستواه على الأقل حتى نهاية الموسم. كلاعب يافع قد يتراجع مستواك أحيانا."



وأضاف "يمكنه تقديم أداء رائع.. ولكنه جيد لأنه قوي ذهنيا.. يحتفظ بنفس المستوى طوال الوقت.. مستواه ثابت. يمكننا مساعدته في الاحتفاظ بهذا المستوى حتى نهاية الموسم.. وإذا تمكن من ذلك.. فسيشعر الجميع بالسعادة."



ويلعب سيتي - ثالث الترتيب بالدوري بفارق عشر نقاط خلف تشيلسي المتصدر - في ضيافة بورنموث صاحب المركز 14 يوم الاثنين المقبل.