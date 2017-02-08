كأس إسبانيا: برشلونة يهزم أتليتكو بـ9 لاعبين

عانى برشلونة بطل النسختين الاخيرتين لبلوغ نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بتعادله بصعوبة مع ضيفه اتلتيكو مدريد 1-1 الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في اياب دور الاربعة.



وسجل الاوروغوياني لويس سواريز (43) لبرشلونة، والفرنسي كيفن غاميرو (82) لاتلتيكو.



وكان برشلونة فاز على اتلتيكو ذهابا 2-1 الاسبوع الماضي.



ويلتقي الاربعاء الافيس مع سلتا فيغو في المباراة الثانية، وهما تعادلا ذهابا سلبا.



وكان برشلونة وصل الى النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فخسر في 2014 امام ريال مدريد 1-2، وفاز في 2015 على اتلتيك بلباو 3-1، وفي 2016 على اشبيلية 2-صفر بعد التمديد.



ويتفوق برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد القاب الكأس (28)، على اتلتيكو بشكل واضح في الاعوام الاخيرة، اذ خسر امامه امامه مرتين منذ تولي الارجنتيني دييغو سيميوني تدريبه في 2011، وكان ذلك في ربع نهائي دوري الابطال (2014 و2016).



ويسعى برشلونة الى تحقيق الثلاثية الثانية في ثلاث سنوات، بعدما توج بطلا للدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا في 2015.



افتقد برشلونة البرازيلي نيمار بسبب الايقاف، فضلا عن مواطنه رافينيا الذي تعرض الى كسر في الانف في الدوري امام اتلتيك بلباو.



وشارك المدافع جيرار بيكيه منذ البداية، كما نزل اندريس انييستا وسيرجيو بوسكتس في الشوط الثاني بدلا من الكرواتي ايفان راكيتيتش والتركي اردا توران.





- ضغط مدريدي وهدف كاتالوني -



كانت بداية اتلتيكو مدريد قوية حاول فيها تسجيل هدف مبكر فضغط وحصل على عدد من الفرص لكن الحارس الهولندي ياسبر سيليسن تألق في ابعاد الخطر.



في المقابل، اعتمد برشلونة على التكتل الدفاعي مع الانطلاق بالهجمات المرتدة عبر التركي اردا توران وميسي وسواريز.



الفرصة الاولى كانت كاتالونية للويس سواريز الذي كاد يفتتح التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة اثر كرة من الجهة اليسرى في الشباك الخارجي.



رد اتلتيكو بهجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة الى البلجيكي يانيك كاراسكو فسددها من مسافة قريبة لكن الحارس الهولندي ياسبر سيليسن ابعدها بعد ثوان قليلة.



واستغل كوكي خطأ دفاعيا فخطف الكرة واطلقها قوية فكان سيليسن بالمرصاد (16)، ثم التقط الحارس الهولندي كرة من رأس الاوروغوياني دييغو غودين (17).



استعاد برشلونة توازنه تدريجيا بعد ان حاصره اتلتيكو في منطقته في النصف الاول من الشوط، فسيطر على الكرة من دون ان يشكل خطورة فعلية على مرمى ضيفه حتى الدقيقة 43 التي شهدت فاصلا مهاريا من ميسي قبل ان يسدد كرة بيسراه اعادها الحارس ميغيل انخل مويا فتهيأت امام سواريز وضعها في الزاوية اليسرى الشباك.



بدأ الشوط الثاني بطيئا من الطرفين، وتلقى برشلونة ضربة موجعة بخروج سيرجيو روبرتو منذ الدقيقة 57 لنيله انذارين ما اعطى اتلتيكو دفعة معنوية لتشديد ضغطه على مرمى سيليسن.



وسجل الفرنسي انطوان غريزمان هدفا لاتلتيكو بعد دقيقتين الغاه الحكم بداعي التسلل، مع ان الاعادة اثبتت صحته.



وتساوى الفريقان بعدد اللاعبين على ارض الملعب بعد نيل كاراسكو انذاره الثاني في الدقيقة 67، مفوتا على فريقه فرصة التفوق العددي وامكان العودة بالنتيجة.



وشهدت الدقائق الاخيرة اثارة كبيرة، فنفذ ميسي ركلة حرة رائعة من على بعد 40 مترا ارتدت من العارضة (77)، ثم اهدر الفرنسي كيفن غاميرو بديل فرناندو توريس ركلة جزاء بعد ان سدد الكرة قوية فوق الخشبات (80).



لكن غاميرو عوض بعد ثلاث دقائق حين تلقى كرة من غريزمان امام المرمى فوضعها في المرمى مدركا التعادل.



وسيحرم برشلونة من لويس سواريز في النهائي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الاخيرة.



وشكل اتلتيكو ضغطا هائلا في الدقائق الخمس التي احتسبها الحكم بدلا عن ضائع وكاد يفرض شوطين اضافيين لكن مدافعي برشلونة نجحوا في ابعاد الخطر.