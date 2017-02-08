هل تسبب اتحاد القدم في رحيل هاورد ويب؟

أشار المطور التحكيمي هاورد ويب، إلى أن رحيله عن السعودية باتجاه أميركا، يأتي في إطار رغبته في تطوير قطاع التحكيم، بجانب تواجده من جانب عائلته وسهولة التواصل هناك عبر اللغة الإنكليزية.

ونفى الحكم الإنكليزي المعتزل أن يكون اتحاد القدم قد تسبب في رحيله عبر رفع عدد الطواقم التحكيمية إلى 8 من أصل 5 طواقم.

وقال ويب في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية": "وقعت عقد مع الاتحاد السعودي لمدة 3 أعوام، مضى فقط 19 شهراً، شهدت خلالها اكثر القرارات صعوبة والسبب الذي دفعني لعدم الاستمرار انه حصلت على عرض افضل في الولايات المتحدة، حيث اكون بالقرب من اسرتي وهو ما يعطيني فرصة افضل للعمل حيث اني اتقن اللغة لتغيير مسار حياتي وبعض التقنيات التي لطالما حلمت فيها".



وحول زيادة الطواقم التحكيمية وهو ما أسهم في استقالته: "استطيع تأكيد ان هذا الامر صحيح، ولكن خاب املي بزيادة عدد المحكمين من 5 الى 8، واعتقد ان هذا التحرك غير ضروري، الاتحاد السعودي لم يكن بحاجة لهذا الأمر، لماذا كان الاتحاد يجب زيادة عدد طواقم التحكيم، ولقد حذرت من الخطورة من زيادة الطواقم التحكيمية، ولقد تحدثت بأنني سأعمل أفضل المسؤولين عن التحكيم في العالم، ممن يمتلك خبرة واسعة".

وأضاف: "عرفت انه من الصعب تغيير ثقافة كرة القدم هنا، وغردت ببعض هذه المعلومات عبر تويتر، وقد يكون عادل عزت هو من يتولى سدة الرئاسة في اتحاد القدم ضمن السنوات المقبلة، وهو لديه خبرة وانا اكن له احترام كثير".

وعن طلباته التي تم رفضها تحت قبة الاتحاد: "الاجهزة الالكترونية، لا يوجد هناك شك انني واجهت بعض الاحباطات في عملي، وقد كنت اتحدث عن في المقابلات السابقة ان المستحقات المالية تتاخر في 6 او 7 اشهر، يجدر بالاتحاد ان يدفع المستحقات عند استحقاقها عندما يحل في موعدها، كثير من الطلبات التي أردتها قوبلت بالإيجابية".

وزاد: "اتخذنا قرار بتقديم طلبات حكام دوليين ان يتولوا التحكيم ولكن هذا الأمر ليس الشيء الذي اطمح اليه، تمنيت الاستمرار في بنائنا وزرع الثقة في صفوفنا، ومن خلال هذا العمل نحسن من ادائنا وسنحسن موقع الكرة السعودية في الخارطة العالمية".

وختم حديثه عن رؤساء الأندية بقوله: "جلوس رؤساء الأندية على مقاعد البدلاء، هذا امر ليس مستغربا وكنت اشهد انه عندما يحضر رئيس نادي قد يكون هناك ضغوطات على المحكمين ولكن لا يعني ان المحكم ان يغير سلوكياته او العمل الذي يخضع بموجبه، قلت لرؤساء الاندية اذا لديكم اي شكوى عليكم التواصل عبر كتاب خطي وليس الاتصال على الحكام بصفة شخصية".