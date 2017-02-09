خريبين والمولد وعبدالفتاح.. نجوم الجولة الـ17

اختار محللو قناة العربية، تشكيلة الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي والتي بدأت الانتقالات الشتوية تأتي ثمارها فيها، حيث احتل الوافدون الجدد نصف المراكز مع سيطرة أهلاوية على معظم مقاعد الجولة.



في حراسة المرمى يأتي فيصل مسرحي من القادسية بإجماع محللينا بعد تمكنه من إيقاف الهجمات الهلالية خصوصا تسديدات عمر خربين وسالم الدوسري.. وبالتالي ساهم في حصد فريقه لنقطة التعادل الثمينة.



ومن القادسية أيضا يأتي عبد الرحمن العبيد في مقعد الظهير الأيسر للأسبوع الثاني على التوالي بعد صراع على المركز مع عوض خميس النصر العبيد يتميز بعرضياته الى جانب مهاراته الاخرى.



في خانة الدفاع جاء لاعب الأهلي محمد آل فتيل الذي قدم اداء كبيرا في ديربي جدة حيث أوقف خطورة العكايشي وكان له دور في بناء الهجمة من الخلف.



أما خانة الدفاع الثانية فحجزها عبد المحسن فلاته من القادسية بعدما وقف بالمرصاد أمام هجوم الهلال ويتميز فلاته بصلابته وقوته.



العائد الى صفوف الاهلي سعيد المولد سيطر على مقعد الظهير الأيمن بإجماع محللينا لللأسبوع الثاني على التوالي، فالمولد سجل هدف الاهلي الرابع في شباك الاتحادورقص رقصته الشهيرة بعدها.



وبإجماع كافة محللينا أيضا جاء النجم اليوناني فيتفا في مركز الوسط الأيسر فيتفا سجل هدف التعادل للأهلي معيدا المباراة الى نقطة البداية في توقيت ممتاز كما تسببت اختراقته بمشاكل للاتحاديين.



في خانة المحور يحضر المنتقل حديثا الى صفوف الفتح ساندرو مانويل الذي قدم مستويات رائعة أمام الرائد، وهو أكثر لاعب مرر كرات في المباراة.



للأسبوع الثاني على التوالي يأتي سعد عبد الأمير في خانة المحور وهو الذي تكرر ظهوره سابقا في تشكلتنا بشعار القادسية عبد الامير منع اختراقات الاتحاد من العمق .. وأدواره الدفاعية القوية فرغت تيسير الجاسم للجانب الهجومي.



في خانة الوسط الأيمن يأتي عبد الفتاح عسيري بعد صناعته لهدف الاهلي الاول بتمريرة ذكية.. وإحرازه للثالث في شباك فريقه القديم الاتحاد على طريقة باجيو.



الوافد الجديد الى صفوف التعاون محمد الصيعري حجز لنفسه خانة الهجوم إذ سجل الهدف الأول في شباك الشباب ونجح في قلب المعادلة عندما لعب دور المهاجم الشرس أمام دفاع الخصم.



أما خانة الهجوم الثانية فذهبت للمحترف السوري في صفوف الهلال عمر خربين بعد تسجيله لهدفه الشخصي الأول مع النادي العاصمي كما كان اللاعب الأنشط والأكثر تهديدا لمرمى القادسية.



كان هذا فيما يخص تشكيلة الأحد عشر لاعبا أما الأفضل بين زملائه بحسب تصويت أغلب المحللين فهو عبد الفتاح عسيري من الأهلي عسيري نجح في استخدام مهاراته الفردية لمصلحة المجموعة.



أفضل مدرب لهذا الأسبوع خالد القروني الذي تفوق على غاريدو في لقاء الباطن والاتفاق المدرب المحلي وضع خطة تمثلت في الضغط العالي على الخصم منذ بداية المباراة التي حسمها مبكرا بهدفين دون مقابل وموصلا فريقه الى المركز الثامن.



