هل الكرة تلعب هكذا؟

نمتلك فى صفوف الفراعنة لاعبين كبارا أمثال محمد صلاح، ومحمد الننى ورمضان صبحى والمحمدى وعمر جابر وغيرهم من اللاعبين البارزين بالدوريات الأوروبية،

بالإضافة الى تشكيلة هى الأفضل محليا.. ويبقى السؤال الذى أوجهه للأرجنتينى هيكتور كوبر هل كرة القدم تلعب هكذا، وهل نلعب بهذا الشكل بعدما اعتمد المنتخب الوطنى خلال مشاركته بالجابون بنهائيات أمم إفريقيا على الدفاع البحت.. تخطينا عقبة الدور الأول وتصدرنا مجموعتنا ثم حققنا فوزين متتاليين بدور الثمانية وقبل النهائى على المغرب وبوركينافاسو بالطريقة الدفاعية نفسها. ولعب الحظ مع كوبر بالوصول لنهائى البطولة أمام الكاميرون.

المباراة النهائية تخلينا عن حذرنا الدفاعى أمام أسود الكاميرون ولعبنا شوطا قد يكون هو الأفضل لنا بالنهائيات وتقدمنا بهدف رائع سجله محمد الننى وظهر مدى خوف الكاميرون من هذا الأداء الهجومى ووضح أن الكاميرون تخشى انطلاقات «صلاح» ونجوميته ولكن الشوط الثانى لعبنا بالفكر نفسه ودافعنا للحفاظ على تقدمنا مما أعطى الثقة فى نفوس الأسود ونجحوا فى تسجيل هدفين متتاليين وأحرزوا اللقب الإفريقي.

وأرى أيضا أن تحقيق لقب الوصيف هى بداية قد تكون طيبة للفراعنة فى ظل غياب المنتخب عن ثلاث دورات متتالية حتى قبل مشاركتنا، الجميع اعتقد أن نصل فقط لدور الثمانية ولكن تلك الطموحات ازدادت بالوصول للنهائى وعودة اللقب إلى خزائن الفراعنة وقد كان من الممكن ان يحدث ذلك لو تخلينا عن فكر كوبر الدفاعى واعتقد أيضا أنه ليس مدربا منحوسا فى النهائيات ولكن الدفاع والحرص على عدم الخسارة قد كلفه خسارة النهائيات فى دورة أبطال أوروبا وإفريقيا، واتمنى أن يغلق الجميع ملف النهائيات والالتفاف حول كوبر ولاعبيه من أجل تحقيق الحلم المصرى بالتأهل للنهائيات المقامة فى روسيا 2018.

*نقلاً عن الأهرام المصرية