وكيل باهبري للشبابيين: ادفعوا أو سنفسخ العقد

شدد جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب هتان باهبري، أن الأخير يعيش ظروفا مادية صعبة لا سيما وهو يعيل أسرته، فيما ينتظر الوكيل التزام شرفيي نادي الشباب بصرف مستحقات اللاعب الفترة المقبلة.

ونفى الظفيري رغبة اللاعب في فسخ عقده من أجل العودة إلى صفوف اتحاد جدة، مؤكدا أن هتان يحترم عقده مع النادي الأبيض.

وقال الظفيري في مقابلة خاصة لـ"برنامج في المرمى": "هتان منذ شهرين تحدث معي أنه يوجد رواتب متأخرة منذ 6 أشهر ولم يكن مبسوط من هذا الوضع لأنه يعيل عائلته وبحكم أنه من مدينة جدة، أنه يبحث عن حل في هذا الموضوع، وكان هناك وعود لصرف الرواتب".

وأضاف: "رفعت خطاب للجنة الاحتراف ونادي الشباب، هناك قانون عند تاخير المستحقات ترفع خطاب في كل شهر، يحق في الشهر الثالث ان يفسخ اللاعب عقده في الشهر الثالث، نحن رفعنا خطابين وبقي الخطاب الثالث، وإن شاء الله في وعود شرفية بحل الموضوع".

وزاد: "اللاعب يريد أن يكمل في الشباب، ولكن نظرا للظروف المالية التي تعيل اللاعب وان شاء الله يقدرون ظروفه، ولكن إذا مافي التزام من جانب الشباب ربما نفسخ العقد".

من جهته أكد ممثل أعمال باهبري عن احترام العقد المبرم بين الطرفين: "اللاعب يحترم عقده مع نادي الشباب وليس صحيحا انه يود العودة الى نادي الاتحاد، كلنا ثقة في اعضاء شرف الشباب بحل مشكلة اللاعب".

