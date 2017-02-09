وليد عبدالله: رحلت عن الشباب بسبب المال

أشار وليد عبدالله، الحارس الجديد لفريق النصر السعودي، إلى أن المال السبب الوحيد خلف انتقاله من فريقه السابق الشباب، مؤكدا عدم وجود أي خلافات بينه وبين مدربه سامي الجابر أو إدارة النادي.

وقال وليد في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "سعيد صراحة بالمشاركة في التمرين الأول، اللونين الأزرق والأصفر جميل، وأي لاعب يتمنى يكون في النصر ويكون سعيد في الكتيبة النصراوية، شعرت بأول تمرين، الترحيب وشيء يثلج الصدر".

وحول سر علاقته مع لاعب وسط النصر شايع شراحيلي: "بيني وبين شراحيلي نغمة خاصة، وجيت اكمل المسيرة حقته، يمكن انا وشايع في المنتخب قريبين من بعض وتسير بيننا مواقف عشان كذا قال لي اليوم انت من ضمن اخوياي في نادي النصر".

وحول العروض المقدمة إليه: "كان لدي عروض غير النصر، عرض النصر كان جاد وارتحت لهذا الشيء من تعامل وتقدير لهم، اشكر الامير فيصل بن تركي كان قريب مني، وايضا وكيل اعمالي علي الرماح، كنت واضح مع الجميع".

وكشف وليد سبب تركه للشباب بقوله: "تركت الشباب لأننا في عصر الاحتراف، خدمت النادي على كل السنوات التي قضيتها معهم والكل يعرف نادي الشباب ما راح اوفي حقهم معه، احب اشكر ادارة النادي ورجالات الكيان".



وعن خروجه من الشباب وتنازله عن المستحقات المالية: "خرجت من الباب وطلعت من الباب، كنت واضح مع المدرب سامي الجابر وايضا زملائي، رغبت فقط اني العب واكون مع المنتخب وضمن المجموعة، الشباب قدم لي شيء كثير، وعرف الناس فيني ولكن اللي قدمته اني تنازلت عن حقوقي الفترة الماضية".

