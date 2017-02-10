النصاب مكتمل آسيوياً

بفوزه على الوحدات الأردني بثلاثية نظيفة في الملحق الآسيوي، أكمل فريق الوحدة النصاب القانوني للأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا، بحضور قوي وعودة مظفرة لأنديتنا على الساحة القارية، ووجود أربعة أندية إماراتية في المجموعات الأربعة لغرب القارة، يؤكد ما وصلت إليه الكرة والأندية الإماراتية من تطور، منحها الحصة الكاملة في المسابقة الأهم والأقوى على صعيد أكبر قارات العالم، في مؤشر واضح على حجم التحول الذي طرأ على الفكر الإداري في أنديتنا، التي بدأت تتطلع لما هو أبعد من المنافسة المحلية وتشريف الكرة الإماراتية خارج الحدود.

أربعة من أنديتنا ستمثلنا في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا التي ستنطلق فبراير الجاري، ووجود كل من وصيفي النسخة الماضية لدوري الأبطال العين والأهلي، إلى جانب الجزيرة متصدر الدوري حالياً وانضمام الوحدة للرباعي الإماراتي، يعكس التطور الكبير الذي طرأ على دوري الخليج العربي، وإثبات حقيقة ذلك تتطلب وضع آلية واضحة بالنسبة لممثلينا الأربعة، تضمن لها مواصلة التميز محلياً ونقل التفوق خارجياً، من خلال الفصل بين ما هو محلي وخارجي دون التقليل من أهمية أي منها، وهي معادلة صعبة وسهلة في الوقت ذاته لمن يجيد التعامل معها.

كلمة أخيرة

الذي سيتمكن من الفصل بين ما هو محلي مهم وخارجي أهم، سيعرف كيف يبحر في دوري أبطال آسيا.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية