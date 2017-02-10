فرحة وليد بالنصر

«أكيد مبسوط، مبسوط ونص، أحد يروح للعالمي وما يكون مبسوط»، عبارة «سنابية» تفوّه بها الحارس الدولي وليد عبدالله منتقلاً إلى النصر بعد دخوله «الفترة الحرة» في نهاية عقده مع ناديه الأصلي الشباب.

وكالعادة أوجدت هذه العبارة جدلاً في الوسط الرياضي السعودي بعواطف جياشة، والأكيد أن هذا حق متاح للاعب الذي عبّر عن فرحته باللعب لنادٍ جماهيري مرصّع بالنجوم ينافس على البطولات من دون إساءة إلى أحد ولا إلى ناديه السابق.

وربح أكثر وهو يحصل على مخالصة من الشباب ليتمكن من مشاركة ناديه الجديد «هاوياً»، لحين التحول محترفاً في فترة التسجيل بداية العام المقبل.

أما نادي الشباب، فتعامل بحكمة متفادياً دفع رواتب اللاعب الفترة المتبقية من عقده وبعض مستحقاته المتأخرة في ظل الأزمة المالية الخانقة والديون المتراكمة التي حرمته التجديد مع وليد وقبله محمد العويس، لكنه سمح لوليد بالمخالصة من خلال تعامل رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي الذي شكر الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للشباب على هذا التفاعل، بينما فشلت كل الجهود في حل أزمة نادي الشباب مع العويس ونادي الأهلي، وتم تصعيد القضية بشكوى قضائية، وبالتالي خسر الشباب الملايين، وخسر العويس فرصة اللعب الأشهر الستة المقبلة، وخسر الأهلي الاستفادة من العويس هذا الموسم.

وما يستحق التنويه، أن وليد لحق بمحترفين تحولوا إلى هواة حسب اللوائح، لكن هناك من يؤججون أو يشخصنون.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية