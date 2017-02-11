اتحاد جدة يهزم التعاون أمام أنصاره بهدفين

استعاد اتحاد جدة توازنه بعد فوزه الصعب على مضيفه التعاون 2-1 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 18 من دوري جميل السعودي.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة وتبادل الفريقان الفرص خلال الشوط الأول، إذ بدأ الاتحاد الخطورة حينما سدد مهاجمه فهد المولد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وسنحت فرصة ثمينة للتعاون للاعبه السوري جهاد الحسين الذي انفرد برمى الاتحاد إلا أنه تباطأ ليبعدها المدافع أحمد عسيري.

وقبل نهاية الشوط كاد مهاجم الاتحاد فهد المولد أن يحرز هدف السبق بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء إلا أن تسديدته تصدى لها الحارس فهد الشمري بصعوبة.

وفي الشوط الثاني اضطر الروماني جالكا مدرب التعاون إلى اجراء تغييره الاول بدخول الحارس سلطان الغامدي بديلاً لزميله فهد الشمري المصاب.

وازدادت إثارة المباراة، ونجح الكويتي فهد الأنصاري بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 56 بعدما اصطدمت به تسديدة فهد المولد القوية لتسكن الشباك.

وعند الدقيقة 59 تمكن التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس سلطان الغامدي.

وسنحت فرصة ثمينة للتعاون لتسجيل الهدف الأول حينما تلقى لاعبه الروماني كرةً بالخطأ من الحارس فواز القرني ليمررها لزميله جهاد الحسين الذي انفرد بالمرمى إلا أن تأخر لتجد المدافع أحمد عسيري الذي أبعدها.

وعند الدقيقة 64 نجح لاعب التعاون سعيد الدوسري بتسجيل هدف تقليص الفارق بعدما أكمل عرضية زميله أحمد الزين في شباك الحارس فواز القرني.

وواصل التعاون هجومه وكاد مدافعه طلال العبسي أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله أحمد الزين برأسه إلا أنها غالطت الشباك وذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 80 سنحت فرصة ثمينة للتعاون لتسجيل هدف التعادل بعد حصوله على ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه جهاد الحسين لركلة جزاء اثر تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من التونسي أحمد العكايشي، ليتقدم لها الروماني سان مارتن ويسددها إلا أن الحارس فواز القرني نجح بالتصدي لها.

وعند الدقيقة 81 اضطر التعاون لإكمال المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه محمد ابوسبعان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 38 نقطة في المركز الرابع وبفارق المواجهات المباشرة أمام النصر الثالث، وبقي التعاون على رصيده السابق 21 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.