الأهلي المصري يعلن إصابة أحمد فتحي بكدمة في الكاحل

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة أحمد فتحي لاعب الفريق بشد في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى كدمة في الكاحل.

واضطر اللاعب للخروج في الشوط الثاني من مباراة السوبر، التي خسرها الأهلي 1 / 3 بركلات الترجيح أمس الجمعة أمام الزمالك، والتي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "سوف يخضع فتحي لأشعة عقب وصول بعثة الفريق إلى القاهرة لتحديد درجة الشد وبعدها يتم وضع البرنامج العلاجي المناسب".

وبهذه الإصابة تضاءلت فرص فتحي في اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في افتتاحية منافسات المرحلة الثانية من الدوري.

كما تضاءلت أيضا فرص مشاركة الثنائي عبد الله السعيد، وأحمد حجازي في مباراة الإسماعيلي أيضا للإصابة.

وقال محمود: "يعاني السعيد من إجهاد في العضلة الخلفية، فيما يعاني حجازي من إجهاد في العضلة الخلفية أيضا".

وتعرض اللاعبان للإصابة نتيجة المجهود البدني الكبير لهما مع المنتخب الوطني (الفراعنة) في كأس الأمم الإفريقية بالغابون، حيث حصل الفراعنة على المركز الثاني إثر خسارة المباراة النهائية أمام الكاميرون 2/1 في المباراة النهائية.