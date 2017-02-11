الدوري القطري: الجيش يتجاوز الشحانية بثنائية رشيدوف

تجاوز الجيش كبوته وحقق انتصاره الأول في خمس مباريات في دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوزه 2-1 على الشحانية بفضل ثنائية للأوزبكي ساردور رشيدوف اليوم السبت.



واستغل رشيدوف خطأ مشتركا بين المدافع مسعد الحمد وزميله خليفة الدوسري حارس مرمى الشحانية ليسجل هدفا سهلا من مدى قريب قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.



وعزز رشيدوف النتيجة في الدقيقة 62 من ركلة حرة قوية فشل الدوسري في التصدي لها.



وتألق الدوسري وتصدى لركلة جزاء حصل عليها رومارينيو ونفذها بنفسه في الدقيقة 66.



وبعدها بثلاث دقائق استغل فهد البلوشي هجمة مرتدة رائعة ليقلص الفارق إلى 2-1 لكنه فشل في تسجيل هدف التعادل عندما ارتدت تسديدته من ركلة جزاء من القائم في الدقيقة 73.



وبات رصيد الجيش 39 نقطة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن لخويا المتصدر بينما ظل الشحانية في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة قبل ست جولات على نهاية المسابقة.



وخرج الجيش مبكرا من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا بعد الخسارة بركلات الترجيح على أرضه أمام بونيودكور الأوزبكي يوم الثلاثاء الماضي.



ومنذ حوالي شهرين كان الجيش ينفرد بصدارة الدوري المحلي وبفارق مريح عن أبرز منافسيه لكن سلسلة من النتائج السيئة أنهت تقريبا آماله في إحراز لقب المسابقة لأول مرة.



ويرجع آخر انتصار للجيش بالدوري للتاسع من الشهر الماضي عندما فاز 4-3 على العربي قبل أن يتعادل مع الخور وأم صلال والسيلية

ويخسر 4-1 أمام الريان حامل اللقب.