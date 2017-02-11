الفتح يرفض الخسارة ويعادل الاتفاق بهدف قاتل

اقتنص الفتح نقطة ثمينة من أمام مضيفه الاتفاق بعد تعادلهما 2-2 في المباراة التي احتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة وتقاسم الفريقان الأفضلية خلال الشوطين، إذ افتتح البرتغالي أندري أوكرا التسجيل للفتح عند الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني قلب الاتفاق الطاولة بهدفين عن طريق يوسف السالم عند الدقيقة 48 والإسباني خوانمي كاليخون عند الدقيقة 52، وعند الدقيقة 90+2 سجل مهاجم الفتح عبدالله البلادي هدف التعادل.

وظهر الفتح بشكل مميز خلال الشوط الأول بعدما فرض سيطرته منذ انطلاق المباراة وكثف هجومه على مرمى الاتفاق وكاد لاعبه البرازيلي ناثان جونيور أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس أحمد الكسار.

وسنحت فرصة أخرى للفتح وتحديداً للاعبه البرتغالي اندري أوكرا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي تصدى لها.

وأهدر الكاميروني أمينو بوبا فرصةً محققة للاتفاق حينما فشل في تحويل عرضية زميله محمد الكويكبي برأسه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وعند الدقيقة 39 تمكن البرتغالي أوكرا من افتتاح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالقادر الوسلاتي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس أحمد الكسار.

وفي الشوط الثاني تغير حال الاتفاق بعدما فرض سيطرته وتمكن مهاجمه يوسف السالم من تسجيل هدف التعادل بعد مرور ثلاث دقائق حينما حول عرضية زميله جمعان الدوسري بقدمه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وعند الدقيقة 52 نجح الإسباني خوانمي كاليخون بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق بعد استغلاله لتمريرة زميله محمد الكويكبي المميزة ليسدد الكرة في شباك الفتح.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن مهاجم الفتح البديل عبدالله البلادي من تسجيل هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة زميله البرازيلي ناثان جونيور العائدة من الحارس أحمد الكسار ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السادس، وارتفع رصيد الفتح إلى 15 نقطة متقدماً إلى المركز 12 بفارق نقطتين عن الوحدة متذيل الترتيب.