تحالف عربي جديد

أعجبني البث المشترك لقنوات أبوظبي الرياضية و«أون سبورت» المصرية، على مدى الأيام الماضية، لتغطية وقائع مباراة السوبر المصرية بين الأهلي والزمالك التي جرت أمس على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وقد علمت أن هذا البث ليس مشروع التحالف الوحيد بينهما، بل أنه بداية لتعاون مهني على أرقى مستوى.

وأثناء حضوري أمس الأول للمؤتمر الصحافي لإعلان فوز تحالف أبوظبي وأون سبورت بحقوق بث مرحلة النهائيات لبطولة دوري أبطال العرب الجديد، التي ستجري في مصر في يوليو وأغسطس المقبلين، أكد ممثلا القناتين عبر رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة ومحمد المحمود رئيس شركة أبوظبي للإعلام أن هذا التحالف لا يزال يفكر في خطوات ومشروعات عدة، بهدف تقديم الأفضل بما ينعكس على صناعة وتطوير منتج كرة القدم العربية، وكذلك المنتج الإعلامي بكل فنونه ووسائله.

وقد وجهت سؤالاً إلى الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي حول عودة كأس المنتخبات العربية، بعد إطلاق بطولة الأندية، فقال إن الدراسة قائمة بشأن هذه البطولة مع الاتحادات العربية في قارتي آسيا وأفريقيا للتنسيق مع أجندة الارتباطات الخاصة بهم وأجندة فيفا.

ولأن الجالسين في المؤتمر الصحافي محترفون، ويعلمون أسرار صناعة كرة القدم رياضياً ومالياً وتسويقياً، وبوجود شخصيات مثل الأمير تركي بن خالد، والمهندس هاني أبوريدة عضو مجلس فيفا، فإنني واثق من النجاح الكبير الذي ينتظر منتجات الاتحاد العربي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية