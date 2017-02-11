جلال قادري: راضٍ عن نقطة الشباب

أعرب جلال قادري، مدرب الخليج، عن رضاه عما قدمه لاعبو الفريق أمام الشباب بدوري جميل، وتحقيقهم التعادل (1-1) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بالمرحلة الـ18 من الدوري.

وأوضح قادري، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كانت المباراة متوسطة المستوى من الناحية الفنية، خاصة أن كل طرف كان يخشى الخسارة".

وتابع: "نجحنا في إحراج الشباب في أكثر من مناسبة حتى تمكنا من التقدم، لكن هدف الشباب الذي جاء في وقت صعب حرمنا من الفوز".

من جانبه، قال اللاعب سلمان هزازي: "كنا نسعى للفوز، لكن نقطة أمام الشباب على ملعبه أمر إيجابي، وسنسعى بكل جهد لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".