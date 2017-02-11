زيدان: مودريتش جاهز لمواجهة أوساسونا

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن لاعب خط الوسط لوكا مودريتش سوف يعود للفريق في مواجهة أوساسونا، اليوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتضح بعد الطريقة الأفضل التي سيتم بها إعادة الدفع باللاعب في المباريات لاكتساب حساسية المباريات، لاسيما أن الريال سوف يواجه نابولي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدو أن مودريتش لن يتمكن من بدء مباراة أوساسونا، ولكن يمكن أن يشارك كبديل في الشوط الثاني، إذا سارت الأمور وفقا للخطة الموضوعة.

وبعد إصابته مرتين خلال هذا الموسم، تدرب مودريتش مع الفريق طوال الأسبوع الماضي من دون أي تأثر بالإصابة.

ويتوقع أن يعتمد زيدان في مباراة اليوم على ثلاثي خط الوسط كاسيميرو وماتيو كوفاسيتش وإيسكو، ولكن ما سيبدو عليه النجم الكرواتي هو ما سيحدد الموقف النهائي.