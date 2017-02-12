أهلي جدة يواجه القادسية بحثاً عن "الثأر"

يسعى أهلي جدة إلى رد الدين والثأر من مضيفه القادسية، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه يوم الاثنين على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في الدور ثمن النهائي لكأس الملك للأبطال.



ويدخل الأهلي المباراة بضغوطات كبيرة كونه مطالبا بمواصلة حملة الدفاع عن لقبه ورد الدين للقادسية الذي هزمه 4-1 يوم الخميس الماضي في المرحلة 18من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وأبعدت الخسارة الأهلي حامل لقب الدوري وكأس الملك عن المتصدر الهلال بفارق أربع نقاط، وستكون مهمته صعبة يوم الجمعة المقبل حينما يستضيف النصر صاحب المركز الثالث على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".



وتنفس السويسري كريستيان غروس الصعداء بعد تأكد مشاركة الحارس ياسر المسيليم وزميله المدافع معتز هوساوي عقب شفائهم من الإصابة، في حين سيكون أنه لن يتمكن من الاستعانة بخدمات الثلاثي إسلام سراج وعلي عواجي والمصري محمد عبدالشافي المصابين.



ونجح الأهلي بالوصول إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب على ضيفه الشعلة "درجة أولى" 3-2" في دور في دور 32.



وفي المقابل يبحث القادسية عن مواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها منذ تولي مدربه البرازيلي انغوس الدفة الفنية للفريق والتي كان آخرها فوزه الكبير على الاهلي 4-1.



وحقق القادسية نتائج مميزة في مبارياته الثلاث الأخيرة، إذ فاز على النصر والاهلي وتعادل مع الهلال ليبتعد عن مناطق الخطر بعدما رفع رصيده إلى 20نقطة متقدماً إلى المركز الثامن وبفارق 7 نقاط عن الوحدة متذيل الترتيب.



ويعول البرازيلي آنجوس كثيراً على مواطنيه بيسمارك فيريرا والتون خوزيه بالإضافة إلى المهاجم الخطير النيجيري باتريك إيز.



وسيواجه الفائز من مواجهة القادسية والأهلي الفائز من مواجهة وج "درجة أولى"، وضيفه هجر "درجة أولى" في الدور ربع النهائي للمسابقة.

