الاتفاق يؤكد: لن نتخلى عن غاريدو

جددت إدارة نادي الاتفاق ثقتها في مدرب الفريق الإسباني خوان جاريدو، وذلك بعد اجتماع لرئيس النادي خالد الدبل بالمدرب واللاعبين، مساء الأحد.

وبحسب موقع الاتفاق عبر شبكة الإنترنت، فإن الدبل قد اجتمع باللاعبين والمدرب على حدة في التدريب، والذي جاء في أعقاب تعادل الفريق يوم أمس الأول مع الفتح بنتيجة 2-2.

وأثنى الدبل في اجتماعه باللاعبين على مستواهم وروحهم اللذين أظهروهما خلال المباراة لاسيما في الشوط الثاني، مشدداً على أن النتيجة التي انتهت إليها لم تكن تعبر عما قدمه الفريق.

وأكد رئيس الاتفاق للاعبي فريقه بأن إدارة النادي تثق في عمل المدرب جاريدو على الرغم من سوء الطالع الذي رافق الفريق في مبارياته الأخيرة، داعياً إياهم للتفاعل معه بالانضباط والمستويات في التدريبات والروح الدافعة لتحقيق الفوز في مباراة الوحدة المقبلة.



من جانبه شهد المران عودة المهاجم البوليفي ياسماني دوك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الباطن، في الوقت الذي خضع فيه المهاجم هزاع الهزاع للعلاج بعد تعرضه لكدمة في قدمه أمام الفتح، في حين واصل لاعب الوسط حسن الحبيب العلاج من الآلام التي يعاني منها في أسفل الظهر.