الحافظ يشارك في تدريبات الهلال والعابد على "الدراجة"

شارك عبدالله الحافظ مساء السبت في تدريبات الهلال الجماعية، وذلك بعد زوال آلام الكتف التي شعر بها الأربعاء الماضي.

وبحسب المركز الإعلامي الأزرق، فإن نواف العابد أدى برنامجه التأهيلي بواسطة الدراجة الثابتة.

واستأنف فريق الهلال الأول تدريباته، بعد أن تمتّع اللاعبون براحة يوم أمس الجمعة، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الفيصلي مرانًا استرجاعيا، في الوقت نفسه أجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين البدني والفني، إذ عمل الجهاز الفني -في بداية المران على تطبيق تدريبات بدنية متنوّعة.

وطبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز تدريبات تسلّم الكرة والتسديد على المرمى، تلاها مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.