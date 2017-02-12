الدوري الإسباني: الريال يستعيد صدارته بهزيمة أوساسونا

أفلت ريال مدريد من تلقي صدمة مدوية وانتزع الفوز أمام مضيفه أوساسونا 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم ، ليستعيد الريال موقعه في الصدارة بعد ساعات قليلة من فقدانها لصالح غريمه التقليدي برشلونة الذي سحق مضيفه ديبورتيفو ألافيس 6 / صفر.

وشهدت المرحلة نفسها اليوم ، فوز أتلتيك بلباو على ديبورتيفو لاكورونا 2 / 1 وتعادل ريال بيتيس مع بلنسية سلبيا.

وعلى ملعب "ألسادار" معقل أوساسونا في بامبلونا ، افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 24 ثم أدرك سيرجيو ليون التعادل لأوساسونا في الدقيقة 33 قبل أن يحرز إيسكو هدف التقدم 2 / 1 للريال في الدقيقة 62 ويختتم زميله لوكاس فاسكيز التسجيل بالهدف الثالث للريال في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة ليستعيد موقعه في الصدارة من جديد بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة ، ويتبقى للريال مباراتان مؤجلتان ، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند عشر نقاط.

وكانت الترشيحات ترجح تحقيق الريال انتصارا كبيرا أمام أوساسونا صاحب المركز العشرين الأخير بجدول الدوري والذي لم يحقق سوى انتصار وحيد بالدوري هذا الموسم مقابل 13 هزيمة سابقة وسبعة تعادلات.

لكن أوساسونا فجر مفاجأة من خلال الأداء حيث شكل ندا قويا للريال خاصة خلال الشوط الأول وأهدر لاعبوه عددا من الفرص التهديفية كما تألق كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد في الدفاع عن شباكه وإحباط فرص كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لصالح أوساسونا.

أما برشلونة فقد استغل اكتمال قوته الهجومية الضاربة للمرة الأولى منذ أسبوعين وثأر من مضيفه ديبورتيفو ألافيس بانتصار ساحق 6 / صفر.

واستعرض برشلونة قوته الهجومية بعودة الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار ، وحسم المباراة بستة أهداف سجلها سواريز (الأول والسادس) في الدقيقتين 37 و67 ونيمار في الدقيقة 40 وميسي في الدقيقة 59 وأليكسيس رواناو لاعب ألافيس (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 63 وراكيتيتش في الدقيقة 65 .

ورفع سواريز رصيده بذلك إلى 18 هدفا ، منفردا بصدارة قائمة هدافي الدوري ويليه ميسي في المركز الثاني برصيد 17 هدفا.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى خلال أسبوعين التي تشهد اكتمال الثلاثي الهجومي لبرشلونة حيث كان المدير الفني لويس إنريكي قد أراح سواريز أمام أتلتيك بلباو في الدوري واضطر لاستبعاد نيمار أمام أتلتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا بسبب الإيقاف.

وألحق برشلونة بألافيس الهزيمة الأسوأ له في سجل مبارياته على ملعبه "مينديزوروزا" ، وثأر الفريق الكتالوني بذلك لهزيمته على ملعب "كانب نو" أمام ألافيس 1 / 2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري في أيلول/سبتمبر الماضي ، علما بأن الفريقين سيلتقيان مجددا في نهائي كأس ملك أسبانيا في 27 أيار/مايو المقبل.

كذلك جاء الانتصار الساحق ليكشر برشلونة عن أنيابه قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

ولم تستمر فترة جس النبض طويلا حيث سرعان ما استعرض برشلونة تفوقه الهجومي بضغط مبكر وصنع أول فرصة تهديفية في الدقيقة الرابعة وكانت من نصيب ميسي الذي سدد كرة زاحفة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس فيرناندو باتشيكو تصدى لها بثبات.

ورفض ألافيس الخضوع للحصار داخل منطقة الجزاء وبدأ تضييق المساحات من وسط الملعب ليقلص بالفعل الخطورة على مرماه.

وكاد أليكس فيدال أن يستغل خطأ دفاعيا من ألافيس في الدقيقة 15 حيث تلقى كرة عالية على صدره داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

ووجه ألافيس تركيزه بشكل كامل على الجانب الدفاعي وتمكن من خلال الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء في إبعاد الخطورة عن شباكه رغم الضغط المتواصل من جانب برشلونة.

وفي الدقيقة 23 قدم ميسي واحدة من لقطاته الهجومية الرائعة حيث راوغ الدفاع ببراعة وحاول التسديد لكن التكتل أمام المرم حال دون اهتزاز الشباك.

وكاد تيو هيرنانديز مدافع ألافيس أن يباغت برشلونة من هجمة مرتدة سريعة في في الدقيقة 25 حيث انطلق ووصل إلى منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس ثم سدد لكن مارك أندري تير شتيجن تصدى للكرة بصعوبة ، ثم رد برشلونة بعد ثوان بمحاولة لأندريه جوميز لكن الحارس باتشيكو أطاح بالكرة لى ضربة ركنية لم تستغل.

وكثف برشلونة محاولاته الهجومية أملا في تفكيك التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض ، وبالفعل نجح أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 37 إثر جملة هجومية رائعة انتهت بعرضية إلى سواريز الذي وجه الكرة إلى داخل الشباك معلنا تقدم برشلونة 1 / صفر.

وفي الدقيقة 40 ، عزز برشلونة تقدمه بالهدف الثاني حيث تعاون ميسي وسواريز في هجمة واستغل نيمار سوء تفاهم بين الحارس باتشيكو والدفاع ، لينقض على الكرة ويسكنها الشباك معلنا تقدم برشلونة 2 / صفر.

بعدها واصل برشلونة تفوقه في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي لكن حدة هجماته تراجعت شيئا ما ولم تسفر الدقائق المتبقية من الشوط الأول ع جديد لينتهي بتقدم برشلونة 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني ، دفع ماوريسيو بيليجرينو المدير الفني لألافيس باللاعب كيكو فيمينيا بدلا من نيناد كريستيكش ، وكاد ألافيس أن يرد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني حيث شن هجمة انتهت بتسديدة من كريستيان سانتوس بقدمه اليسرى لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

واختلفت ملامح المباراة في الشوط الثاني ، حيث تخلى ألافيس عن تكتله الدفاعي وحاول الموازنة بين الجانبين الدفاعي والهجومي لكنه وجد صعوبة في تهديد مرمى برشلونة.

وأجرى مدرب ألافيس تبديله الثاني في الدقيقة 57 حيث أشرك أوسكار روميرو بدلا من ألكسندر كاتاي في خط الوسط.

وفي الدقيقة 59 ، استغل ميسي هفوة دفاعية وخطف الكرة من الدفاع ثم انطلق ليسدد كرة مرت بين ساقي الحارس إلى داخل الشباك معلنا تقدم برشلونة 3 / صفر.

وضاعف برشلونة معاناة ألافيس في الدقيقة 63 ، حيث مرر سواريز عرضية إلى ميسي المنطلق نحو المرمى وحاول أليكسيس رواناو الإطاحة بالكرة لكنه وجهها بالخطأ إلى داخل شباك فريقه ، معلنا تقدم برشلونة 4 / صفر.

واستمر انهيار ألافيس ، حيث أضاف ايفان راكيتيتش الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 65 بمساعدة ميسي وسواريز.

وبعد أقل من دقيقتين ، أضاف سواريز الهدف الثاني له والسادس لفريقه حيث سدد نيمار كرة تصدى لها الحارس لكنها ارتدت إلى سواريز الذي تابعها بتسديدة في الشباك معلنا تقدم برشلونة 6 / صفر.

بعدها بدا الإحباط واضحا على عدد من عناصر ألافيس لكن الفريق قدم أكثر من محاولة أملا في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه ، بينما تراجعت الحدة الهجومية لبرشلونة وبدا قانعا بسداسيته.

وتوقف اللعب في الدقيقة 84 لتعرض أليكس فيدال لإصابة في أسفل الساق بدت خطيرة ، إثر تدخل قوي من تيو هيرنانديز وحمله أفراد الجهاز الطبي إلى ارج الملعب.

وقدم برشلونة أكثر من محاولة هجومية خلال الدقائق الأخيرة لكنها لم تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني 6 / صفر.

وحقق أتلتيك بلباو انتصارا مثيرا على ملعبه حيث حول تأخره بهدف أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونا إلى الفوز 2 / 1 .

ورفع بلباو رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد لاكورونا عند 19 نقطة في المركز السادس عشر ، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وأنهى لاكورونا الشوط الأول متقدما بهدف سجله إيمري كولاك في الدقيقة 42 ثم حسم بلباو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما إيكار مونياين واريتز أدوريز زوبيلديا في لدقيقتين 71 و89 .

وفي وقت سابق اليوم ، استعاد بلنسية بعض اتزانه في الدوري الأسباني بعد هزيمتين متتاليتين وانتزع تعادلا ثمينا مع مضيفه ريال بيتيس بدون أهداف.

ورفع بيتيس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر علما بأن التعادل اليوم هو الثالث له على التوالي في المسابقة ورفع بلنسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.