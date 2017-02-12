الدوري الإنكليزي: بيرنلي يجبر تشيلسي على التعادل

اكتفى تشيلسي المتصدر بالتعادل 1-1 مع بيرنلي ليتقدم بعشر نقاط على أبرز منافسيه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم بيدرو بهدف لتشيلسي بعد مرور سبع دقائق في بداية رائعة للمباراة لفريق المدرب أنطونيو كونتي وسط تساقط الأمطار والثلوج.



لكن بيرنلي صاحب الأرض أدرك التعادل عكس سير اللعب من ركلة حرة نفذها روبي برادي في الدقيقة 24.



وحاول تشيلسي خطف هدف الانتصار وأجرى كونتي تغييرات هجومية لكن النتيجة لم تختلف حتى النهاية.



وأصبح رصيد تشيلسي 60 نقطة من 25 مباراة وبفارق عشر نقاط عن توتنهام هوتسبير وأرسنال و11 نقطة عن ليفربول ومانشستر سيتي.



وسيكون بوسع مانشستر سيتي التقدم إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع تشيلسي إلى ثماني نقاط إذا فاز على بورنموث غدا الاثنين.



وتقدم بيرنلي - الذي أهدر فرصتين خطيرتين عن طريق مات لوتون وأندريه جراي - إلى المركز 12 برصيد 30 نقطة.