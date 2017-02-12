الدوري السعودي: بانغورا يمنح الرائد نقاط الباطن

استعاد الرائد توازنه بعد فوزه الصعب على ضيفه الباطن 2-1 على استاد الملك عبدالله بالقصيم في ختام المرحلة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الرائد بتعويض خسارته أمام مضيفه الفتح 3-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 22 متقدماً من المركز العاشر إلى المركز السادس بفارق المواجهات المباشرة أمام الاتفاق السابع، وبفارق 4 نقاط عن الشباب الخامس، في حين بقي الباطن على رصيده السابق 19 نقطة متراجعاً الى المركز العاشر.

وشهدت الشوط الأول أفضلية للرائد الذي انتظر حتى الدقيقة 13 حتى تمكن مهاجمه الغيني إسماعيل بانغورا الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلطان السوادي ليراوغ مدافعي الباطن ويضع الكرة بالشباك.

وتمكن بانغور من تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي واندر لويز ليحول الكرة بقدمه في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة ثمينة للرائد وتحديداً لمهاجمه الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالكريم القحطاني ليسدد الكرة وتجد الحارس مزيد فريح الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد أفضليته وتسابق مهاجموه على إضاعة الفرص المحققة خاصة في الدقائق الخمس الأخيرة في حين تمكن الباطن من تسجيل هدفه الوحيد عند الدقيقة 89 عن طريق لاعبه البرازيلي جوناثان الذي أكمل تمريرة زميله سهو المطيري بقدمه في شباك الرائد.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر بانغورا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سلطان السوادي ليواجه المرمى ويسدد الكرة ضعيفة بأحضان الحارس مزيد فريح.

وقبل صافرة النهاية سنحت فرصة ثمينة للرائد لمهاجمه البديل سامر سالم الذي تلقى تمريرة من خلف المدافعين من زميله عبدالكريم القحطاني وواجه المرمى وسدد الكرة لتجد الحارس مزيد فريح الذي تصدى لها، ليعلن الحكم فهد العريني نهاية المباراة بفوز الرائد 2-1.