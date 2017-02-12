الطريق إلى العالمية

الوصول إلى العالمية بالنسبة إلى أنديتنا هذا الموسم والموسم المقبل طريقان، الأول عن طريق المسابقة المحلية عبر الفوز بلقب دوري الخليج العربي، الذي سيضمن لصاحبه الوصول إلى العالمية والمشاركة في مونديال العالم للأندية الذي سيجرى في ضيافة عاصمتنا لعامين متتاليين في ديسمبر المقبل.

أما الطريق الثاني، فيمر عبر بوابة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، وهو مشوار طويل وشاق وقاس جداً، بدءاً من الأدوار التمهيدية مروراً بأدوار خروج المغلوب وانتهاء بالمباراة النهائية التي تجمع بين بطلي شرق وغرب القارة، وبناء على ذلك يتضح مدى صعوبة الوصول إلى العالمية عبر البوابة الآسيوية، بينما الوضع سيكون أسهل بمراحل عبر الفوز بلقب المسابقة المحلية.

تلك الوضعية من شأنها أن تحدث نوعاً من الازدواجية في التفكير لدى إدارات ممثلينا الأربعة في دوري أبطال آسيا حول أي الطريقين تختار، منطقياً يبدو أن التركيز على البطولة المحلية سيجنب الفريق المغامرة الآسيوية المحفوفة بالمخاطر وسيوفر الكثير من الجهد والعناء.

سيدفع ذلك الأمر الإدارات لعدم التعامل بشكل جدي مع تمثيل الأندية الإماراتية بشكل لائق في البطولة القارية، وبالتالي سيصبح التفكير والتركيز منصباً على المسابقة المحلية على حساب الآسيوية، وهذا ما حدث بالتحديد في 2009 و2010 ودفعنا ثمنه غالياً محلياً وقارياً.

كلمة أخيرة

المسألة معقدة بالفعل، ويصعب إيجاد حل لها، وقد تكون ضريبة استضافتنا لمونديال الأندية لعامين متتاليين.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية