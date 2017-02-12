برشلونة: كاحل فيدال مكسور

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت إن الظهير الأيمن اليكس فيدال سيغيب عن بقية الموسم بعد إصابته بكسر في الكاحل خلال فوز فريقه 6-صفر على مضيفه الافيس.



وتألم فيدال بعد تدخل من تيو هرنانديز مدافع الافيس في الدقيقة 85 وغادر الملعب محمولا على محفة وهو يبكي.



وقال تقرير طبي من برشلونة إنه خضع لجراحة مساء اليوم السبت في مستشفى في فيتوريا وسيغيب عن اللعب لخمسة أشهر.



وقال ايفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة "كنت بجانبه مباشرة عندما حدثت الإصابة وكانت بشعة للغاية.. كانت صادمة."



وتأتي الإصابة في أسوأ توقيت لفيدال الذي شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة مع بداية العام بعدما تجاهله المدرب لويس إنريكي لثلاثة أشهر.



وصنع فيدال الهدف الأول لبرشلونة ضد الافيس الذي سجله لويس سواريز والأسبوع الماضي أحرز هدفا رائعا في الفوز 3-صفر على اتليتيك بيلباو.