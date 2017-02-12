مورينيو عن بوغبا: بات يستخدم عقله في الملعب

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أسباب تألق الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في آخر مباراتين رفقة الشياطين الحمر.

وظهر بوجبا، بأداء مميز، خلال آخر مباراتين، بعد فترة من التخبط مع الفريق، الذي انضم له الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بـ105 ملايين يورو.

وقال مورينيو، في تصريحات لموقع النادي الرسمي، اليوم الأحد: "بوجبا يلعب بتوازن عظيم".

وأضاف: "في آخر مباراتين لعب بعقله، واستخلص الكثير من الكرات، وأصبح جيدًا جدًا بمركزه داخل الملعب".

ويواصل الشياطين الحمر، السير بخطى ثابتة نحو تقليص الفارق، والدخول ضمن الأربعة الكبار، حيث لم يخسر رجال مورينيو، خلال آخر 16 مباراة لهم في البريمييرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس، في جدول ترتيب البريمييرليج، بـ48 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر تشيلسي، الذي يواجه بيرنلي عصر اليوم، ضمن المرحلة الـ25.

