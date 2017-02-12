يستاهل الـ"عوض".. و"الفرج" قريب

صديقي المهتم بالتفاصيل الخفية بعالم المستديرة أصبح متشائماً بعدما صرح عبدالله بن مساعد حول اختيارية محمد العويس وانتفاء تهمة خطفه..!!



لكن صديقي فاته الأهم وهو البحث عما فوق وبين سطور بيانات الشباب فيها إشارة إلى "الخطف"..!!



لم يختطف قولاً ولكن خُطفت إرادته وسيقت تلك الإرادة إلى التمرد على ناديه وبطريقة مكشوفة للعقلاء..!!



المتتبع لأحداث قضية الرياضة السعودية الأولى والتي يحاول المسؤول الرياضي صرف النظر عنها للعمل بصمت لتطبيق مقصلة عدالة الكرة ومستقبلها الاستثماري..!!



اعتقد أن القرارات المرتقبة لهذا الملف الحساس لن ينجو منها أحد، ولن يفيد معه تسريبات صحف إلكترونية وإعلام "الشنطة" التابعين ضمنياً لمركز إعلامي ذاك النادي..!!



صفقات الشتاء الحامية أثبتت أن الأندية لديها خطة طوارئ مالية، وما حجة الإفلاس إلا استراحة أعضاء الشرف المحاربين..!!



وليد عبدالله وهو بعمر الـ 32 عاما يذهب بعقد تجاوز 20 مليونا، وعوض خميس وهو على مشارف الـ30 تقاضى 15 مليونا، والعويس برقم فلكي لا يمكن حصره في سطور.. وقريباً حسن الراهب 33 عاما بمبلغ لا يبتعد عن حمى الملايين في السنة، وسلمان الفرج العنيد تفاوضياً لن ترضيه الملايين السبعة في الموسم..!!



حجة السيولة لم تعد تجدي نفعاً متى ما دخل التحدي في سباق جلب النجوم أو الإبقاء عليهم..!!



النصر سلك طريق العقلانية "المؤقتة" مع عوض خميس، والهلال وقف بحزم أمام مماطلة الفرج بـ"الحزم"..!!



أصفر العاصمة بعد سعد الحارثي وخميس لن يهدأ حتى يردها لجاره.. إذ قيل قديماً "ضربتين بالرأس توجع"..!!



ربما لا يأتي "الفرج" للنصر إلا من باب "الفرج" ولكن كل شيء متاح مادامت ثغرة "الهواة" متاحة للجميع.. إلا الشباب..!!



وعلى ذكر الشباب.. تذكروا اسم عبدالله الخيبري جيداً، وأما صفقات محمد القرني وغيره هي من باب التوقيع لمجرد التوقيع ولن يعيد الشباب إلا أبناؤه فقط..!!

*نقلا عن الرياض السعودية