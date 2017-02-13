العلايمي: انضباط الفيفا لم يسبق لها مراجعة قراراتها

أشار طارق العلايمي، المختص في القانون الرياضي الدولي، إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يسبق لها التراجع عن قراراتها مطلقاً طوال تاريخ تشكيلها.

وكان اتحاد جدة قد طلب مراجعة قرار لجنة الانضباط إثر سحب 3 نقاط من رصيده الدوري على خلفية مستحقات مالية متعثرة لصالح اللاعب الأرجنتيني مانسو.

وقال التونسي العلايمي في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية": "حديث رئيس نادي اتحاد جدة، نقلا عن المحامي الإسباني، نفهم بتقدم طلب المراجعة الذي طلبه الاتحاد ولم يطلب بالطعن في قرار لجنة فض المنازعات".

وأضاف: "هذا القرار تم تنفيذه ديسمبر 2016، كان يستطيع النادي الطعن في القرار التأديبي، هناك جزاء رياضي يلحق، الفيفا يعلم الاتحاد السعودي بالعقوبة".

وزاد: "ما تقدم به محامي الاتحاد هو مراجعة لقرار لجنة الانضباط، وهو ممكن أن ينقض القرار فقط في حاجة أن يأخذ بقرار على إثر الحسم خلال 10 أيام".

وقال طارق العلايمي إن اتحاد جدة ربما فوت على نفسه فرصة الطعن على القرار، وتابع: "للتأكيد كل لجنة قضائية قرارها ممكن أن يتم النقض، إمكانية الطعن أو إمكانية، لجنة الانضباط لم تراجع أي قرار سبق اتخاذه، هناك فرق بين القبول الشكلي أو الأصلي".