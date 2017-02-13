ماذا تعرف عن نادي "اطلع برة"؟

في يونيو 2011، أصبحت جنوب السودان دولة معترف بها عالمياً، واحتفل مواطنو البلد الناشئ ولكن قبل ذلك كان حي "اطلع برة" معروفاً في العاصمة جوبا.

يقول السكان المحليون إنهم أطلقوه على المنطقة التي كان يزورها ليلاً جنود من الجيش السوداني ويطالبون الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح ويقولون للواحد منهم "اطلع برة" أي "اخرج من منزلك".

بعد عامين من الاستقلال لعب المنتخب الوطني لدولة جنوب السودان مباراته الأولى وكانت أمام الجار الأوغندي وتعادلا بهدفين لكل منهما ذلك بعد أن كان الدوري انطلق في العام ذاته.

دوري جنوب السودان تعاقب عليه في السنوات الأربع ثلاثة أبطال، السلام، الملكية، اطلع برة، الذي توج باللقب مرتين، آخرها عام 2015، أما نسخة العام الماضي فلم تقم لأسباب مالية ولوجستية وهي المسابقة التي تقام بمشاركة 12 فريقا.

"اطلع برة" شارك في البطولات الإفريقية مرة سابقة في نسخة 2014 وخرج من الدور التمهيدي بعد أن كان فاجأ فريق تشلسي الغاني بأن وصلت مباراتهما في الإياب إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع المباراتين بهدفين لكل فريق بينما ستكون مشاركته هذا العام هي الثانية له في تاريخه.

أما في العام الماضي فشارك في كأس الاتحاد الإفريقي المعروف بالكونفيدرالية وخرج أيضا من الدور التمهيدي فيما خسر بمجموع المباراتين بعد أن كان فاز على فريق بوليس الروندي في الإياب بهدفين لواحد إلا أنه ذهابا كان هُزم بثلاثة لهدف وودع المسابقة الإفريقية الثانية.