إيطاليا تسجن ملاكما مغربيا بسبب علاقته مع تنظيم داعش

قضت محكمة إيطالية الثلاثاء بسجن لاعب مغربي يمارس رياضة "الكيك بوكسينغ" (ملاكمة الركل) مع زوجته لصلاتهما بتنظيم داعش، فيما وضعت طفليهما في الرعاية.

واعتقل عبد الرحيم متحرك مع زوجته سلمى بنشاركي في نيسان/أبريل للاشتباه بعلاقتهما بالتنظيم بعدما قامت الشرطة بالتنصت على محادثاتهما وعرفت أن الزوجين ينويان السفر إلى سوريا مع طفليهما البالغين حينها عامين وأربعة أعوام.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أجي) أن المحكمة في مدينة ميلانو قضت بحبسه ستة أعوام وبسجن زوجته خمسة أعوام.

ويشتبه بأن متحرك تحدث في تسجيل عن رغبته بالقيام بهجوم يستهدف الفاتيكان، وهو ما هدد به مرارا أنصار تنظيم داعش. ونفى محاميه التهم قائلا إنه سيستأنف الحكم.

وفي قضية مشابهة، تلقى شخصان هما عبدالرحمن خاشعة ووفاء قريشي حكما بالسجن لمدة ستة وثلاثة أعوام على التوالي بعد إدانتهما لعلاقتهما بالإرهاب الدولي.

وطردت ايطاليا شقيق خاشعة أسامة في كانون الثاني/يناير 2015 لقيامه بالترويج لتنظيم داعش. وأفادت تقارير أنه توفي لاحقا في العام نفسه.

أما قريشي، فهي أخت محمد قريشي المغربي الذي تفيد تقارير بأنه سافر مع زوجته وأطفالهما الثلاثة إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى التنظيم الجهادي.