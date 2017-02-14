هل فارق الثماني نقاط التي يتفوق بها المتصدر الجزيرة عن مطارده الوصلاوي، وفارق التسع نقاط بين صاحب الصدارة والأهلي الذي يأتي ثالثاً والعين الذي يأتي رابعاً بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر، هل ذلك الفارق الكبير من النقاط بين المتصدر ومطارديه كافٍ لكي يزرع اليأس والإحباط لدى الفرق الساعية لملاحقة الصدارة؟ وهل يمكن أن نقول إن اللقب بات محسوماً لمصلحة فورمولا العاصمة، والمسألة أصبحت مسألة وقت ليس إلا؟ أم أن الـ 24 نقطة المتبقية في الملعب من شأنها أن تحدث الكثير وتقلب موازين المنافسة، في ظل الإصرار الكبير من رباعي المقدمة على مواصلة التمسك بأمل انتزاع البطولة؟

البعض يراهن على تحول مرتقب للأوضاع فيما تبقى من عمر الدوري، ويستند أولئك إلى انشغال كل من الجزيرة والأهلي والعين بدوري أبطال آسيا، مع بدء دور المجموعات للبطولة الآسيوية الأسبوع المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عبئا بدنياً وذهنياً كبيراً على اللاعبين والأجهزة الفنية.

وسيكون الوصل الذي ليست لديه استحقاقات خارجية وخرج من بطولة الكأس، أكثر المستفيدين من انشغال منافسيه بجبهة جديدة، الأمر الذي يراهن عليه الإمبراطور الوصلاوي، فهل تتحقق تلك المعادلة؟ أم أن للآخرين وفي مقدمتهم الجزيرة رأياً آخر؟

كلمة أخيرة:

فتح جبهة جديدة تتطلب تغييراً في الاستراتيجية التنافسية محلياً وخارجياً، فهل تنجح أنديتنا في الاختبار الصعب؟

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية