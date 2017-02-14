الدوري الإنكليزي: السيتي يهزم بورنموث بفضل ستيرلينغ

استعاد فريق مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بورنموث /2صفر اليوم الاثنين في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وأنهى سيتي الشوط الأول متقدما بهدف رحيم ستيرلينج في الدقيقة 29 وأضاف تيرون مينجز مدافع بورنموث الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 69 بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

واستعاد سيتي وصافة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين أمام توتنهام وارسنال صاحبا المركزين الثالث والرابع ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وتجمد رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.