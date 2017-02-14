مانشستر سيتي: جيسوس أصيب بكسر في قدمه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن مهاجمه البرازيلي الشاب غابريال جيزوس أصيب بكسر في مشط القدم خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ضد بورنموث 2-صفر أمس الاثنين.

وأكد مانشستر سيتي إصابة جيزوس "بكسر في مشط القدم" من دون أن يكشف عن المدة التي سيغيبها المهاجم عن الملاعب.

وتعرض جيزوس للإصابة في الدقيقة 14 وخرج ليحل بدلا منه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وكان جيزوس الذي انضم إلى مانشستر سيتي في مطلع العام الحالي بعد أن وقع عقداً معه بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية أمضى بعدها فترة أربعة أشهر مع فريقه السابق بالميراس، تألق في أربع مباريات خاضها مع الـ"سيتيزنس" وسجل ثلاثة أهداف وفرض نفسه أساسيا في التشكيلة على حساب أغويرو.