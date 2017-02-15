الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية مع "بندة"

وقع اتحاد القدم السعودي اتفاقية شراكة مع شركة "بندة" للتجزئة، لتصبح راعياً للمنتخب السعودي لكرة القدم وبطولات كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر.

ووقع الطرفان العقد في جدة كأول العقود التي يبرمها عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي الحالي، والذي استلم مهامه في آخر أيام العام الفائت.

وقال عادل عزت في تصريح نقله الموقع الرسمي لاتحاد القدم: "لقد سعينا من اللحظة الأولى لتولي رئاسة الاتحاد إلى تفعيل وتطبيق مبادئ الإدارة الاحترافية الشاملة لتحقيق عصر ذهبي جديد لكرة القدم السعودية، وتجسد هذه الرعاية نموذجاً يعكس قيمة الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتطوير منظومة كرة القدم في المملكة، وكلنا ثقة بأن هذه الرعاية ستعود بالفائدة على الطرفين، وستساهم في دعم الصقور الخضر في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.