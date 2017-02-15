- والمتأمل لهذا الكيان سيرى فيه ما لا يراه في غيره..

- .. ((أن تقترب أكثر)).. هكذا.. بقوة جذبٍ تصل بك إلى حد الانتماء..

- هو من قلةٍ، بل من ندرةٍ إن واجهته كخصم، فلن تُشهر في وجهه أي سلاح..

- نادٍ مُحترمٌ مذ كينونته الأولى.. خطابه من على منبرٍ عالٍ جداً كشيوخٍ سكنت أراضيه منذ أزمان..

- إنني أتحدّث عن التعاون يا سادة.. سيّد لقومٍ كلهم من حوله سادة.. لكلٍ منهم صكٌ بملكيته.. لا يتنازعون أمراً غير محبته.. وكأني بأفعالهم تتجادل بقولها: "أنا مَن أحبه أكثر"..

- أنت لا تملك إلا أن تبتسم إن اقتربت منه.. تشعر بأنك منه وأنت لست منه..! ولذا فإني قائل الآن: "كلنا التعاون"..!

- في يوم العشرين من فبراير، سيستهل هذا الفريق البطل أولى مشاركاته القارية.. سيذهب بنا لا بمفرده.. سنكون من حوله ومعه.. سنملأ المدرج حتى اللا اتساع..!

- في يوم العشرين من فبراير سيكتب التاريخ أسماءً..

- الرئيس.. الإدارة.. المجلس التنفيذي.. أعضاء الشرف.. الجهاز الفني.. اللاعبين.. ولن يتوقف..!

- بل سيكتب أسماءً أخرى وبالآلاف.. أسماءً من كانوا في المدرج.. اسماً اسماً..

- بعد حينٍ.. سيحكي الأب لابنه الحكاية القارية.. سيستهلها أو ربما يختمها بقوله: "كنتُ يومها في المدرج"..!

- بكثير من الفخر.. بقشعريرة الذكريات.. ونشوة الانتماء..

- سفراءٌ للوطن.. ((مدرج أصحاب المعالي)).. وهم الأحق الآن بهذا اللقب..!

- سكري القصيم.. بل سكري الوطن.. وها هو الآن سكري القارة بأكملها..!

- يتسع فيتسع ثم يتسع كاتساع قلوب محبيه و((يا حبي لهم))..!

نهاية:

التعاون هُنا.. وللكل أن يقول: "التعاون أنا"..!

*نقلاً عن النادي السعودية