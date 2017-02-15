دياز: سنلعب بكل قوتنا أمام الخليج

أكد رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، استعداد فريقه لمواجهة الخليج، في المرحلة التاسعة عشرة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم غدا الخميس.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحافي، للحديث عن المباراة اليوم الأربعاء "ما يخص استعداداتنا لمباراة الغد، فقد استعددنا جيدا خصوصاً بعد ارتفاع معنويات اللاعبين بعد الفوز الماضي، والجميع مستعد للظفر بالنقاط".

وتابع: "نحن حريصون على كل مباراة نخوضها، ونعتبر كل مباراة لدينا (نهائيا) ونعد الجماهير بتقديم الأفضل".

وأضاف: " عاقدون العزم على تقديم كل ما لدينا في المباريات المتبقية بالدوري، الفريق شبه مكتمل ونحن جاهزون للمباراة. نواف العابد وعبدالله الحافظ جاهزون للمباراة".

واستطرد: "سالم الدوسري لن يشارك غداً بسبب الإصابة، دائما نعمل على تصحيح الأخطاء التي تحدث بشكل متكرر، لكني في الآونة الأخيرة سعيد جدا بما يقدمه اللاعبون وكل الأرقام تشير لذلك".

واستمر: "كل المؤشرات تميل لصالحنا، يبقى علينا العمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن نظفر بالنقاط".

وواصل: " جميع المباريات المتبقية صعبة جداً، والفرق من هذا المستوى تسعى للابتعاد عن شبح الهبوط، والأهداف ستأتي سواء في البداية أو غير ذلك".

واستطرد "نحن، مثلما قلت سابقاً، سعداء بأداء الفريق، طالما وضعنا الخصم تحت ضغط هجومي وإنتاج فرص، فنحن نؤدي". وأكمل المدرب الأرجنتيني: "فقط نحتاج إلى استغلال الفرص وتسجيلها، يجب علينا أن نتريث في كل مباراة نلعبها، بالرغم من علمنا بمدى صعوبة هذه المرحلة".

من جانبه، قال محمد جحفلي، لاعب الفريق إن الهلال يحتاج تواجد الجماهير بكثافة في المدرجات من أجل مساندتهم بقوة في المباريات القادمة.

ووصف جحفلي دعم ومساندة الجماهير بـ"الدفعة الخاصة" بالنسبة للاعبين في هذه المرحلة المهمة.