فلاته القادسية: فوزنا متوقع على الأهلي والنصر

أشار عبد المحسن فلاته، لاعب نادي القادسية، إلى أن تصاعد مستوى الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري السعودي، يقف خلفها مدرب الفريق أنجوس والمعسكر السابق الذي أقيم في مدينة العين الإماراتية.

وقال في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية": "شرف كبير لي أن يتم اختياري نجم للجولة، بالطبع التمارين والاجتهاد أديا إلى ذلك، كما أن تطور الفريق بعد قدوم الكابتن انجوس وبعد معسكر العين كنا نتمرن صباح ومساء واللاعبين مجتهدين والفريق تطور بعدها".

وحول أنجوس وإضافته الفنية: "بالتأكيد هو غني عن التعريف كان في المنتخب ودرب فرق كثيرة، يعطي اللاعب جوانب معنوية وفنية ويتكلم معنا، والفريق تطور تحت إمرته".



وحول صحوة الفريق المتأخرة: "الصحوة تاخرت هذا الموسم، كنا نطمح للبقاء في الممتاز، طموحنا ارتفع ننافس على المركز الرابع والخامس، الموسم المقبل ناخذ مركز متقدم وننافس على البطولات".

وعن الفوز على الأهلي والنصر والتعادل أمام الهلال: "الشباب مركزين والحمد لله ربي ما ضيع اجتهادنا، دخلنا المباراة بقوة ولم نكن نتوقع النتيجة، أما الفوز لم يكن مفاجئ".

