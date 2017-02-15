هلالي يفاوض رحيلي الأهلي.. والمفرج ينفي

يخطط مسؤولو نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع أحمد الرحيلي، حارس أهلي جدة، والذي يدخل الفترة الحرة نهاية الموسم الجاري وهو ما يتيح له الانتقال النهائي دون نيل موافقة ناديه.

وتحاول إدارة الأهلي تجديد عقد الرحيلي (22 عاماً) قبل دخوله الـ6 شهور الأخيرة من عقده، حيث عرضت الإدارة الخضراء على حارسها الشاب 3 ملايين سنوياً ولمدة 5 أعوام، بيد أن أحمد لم يقابل العرض بالرفض أو القبول حتى الآن.

من جانبه علمت "العربية.نت" أن مسؤولا هلاليا تواصل مع محيط اللاعب، للاستفسار عن حالته مع الأهلي، حتى يظفر الفريق الأزرق بخدماته الموسم المقبل.

مقابل ذلك، نفى فهد المفرج المشرف العام على الكرة بنادي الهلال، رغبة الإدارة بإحضار حارس جديد الفترة المقبلة، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "لا أتصور إحضار حارس جديد، هذا موضوع مستبعد تماما ولدينا 4 حراس في الفريق، أولهم الحيدري 19 عاما برفقة الواكد 20 عاماً، كما أننا نملك حارسين مميزين المعيوف والثنيان". وزاد: "أؤكد لك لا يوجد تفاوض أو مفاوضات مع الرحيلي أو غيره من الحراس".

ورغم أن أحمد الرحيلي يشار إليه كأكثر الحراس الشباب موهبة بدليل اعتماد كافة مدربي المنتخبات العمرية على خدماته خلال النزالات الودية والرسمية؛ إلا أن الرحيلي قوبل مؤخراً بحملة انتقادات أهلاوية واسعة إثر أخطاء ارتكبها في مباراة القادسية الدورية، بجانب مباراة الديربي أمام الاتحاد ضمن كأس ولي العهد، وهو ما وصفه النقاد بأخطاء سببها قلة الخبرة فقط.

وفي ديسمبر الفائت، نجح أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي، في تمديد عقد الحارس الدولي ياسر المسيليم حتى عام 2020، كما قام الرئيس نفسه قبل شهر بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس القادم من نادي الشباب ضمن صفقة فنية – جماهيرية ضخمة وصلت قيمتها 30 مليون ريال.

