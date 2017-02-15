هزازي وبانغورا وفيلانوفا.. نجوم الجولة الـ18

في الجولة الثامنة عشرة لهذا الأسبوع انتزع لاعبو القادسية أغلبية المقاعد ولأول مرة إثر تحقيق أول فوز لهم على الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين، في البداية نال حارس الاتحاد فواز القرني المقعد لأول مرة هذا الموسم، ثلاثة محللين أكدوا تفوقه في مباراة فريقه أمام التعاون حيث تمكن من صد ركلة جزاء في الدقيقة الثمانين حافظ بها على تقدم الاتحاد وفوزه بهدفين لهدف.

زميله في الفريق عدنان فلاته ينال مقعد الظهير الأيسر صناعته لهدف الاتحاد الأول ساهم في إعادته للقائمة بعد غياب خمسة عشر أسبوعا وفي رصيده هذا الموسم أربع وتسعون مواجهة ناجحة وستمئة وثلاث وثلاثين تمريرة، بينما عبد المحسن فلاته حافظ على مقعده في قلب الدفاع الأول للأسبوع الثاني على التوالي واستحق المقعد وبجدارة بعدما فجر مفاجأة في الجولة الثامنة عشر وهز شباك الاهلي بهدفين في ثماني دقائق رفع بهما رصيده من الأهداف إلى أربعة.

أربعة محللين اختاروا عبد الله مادو في مقعد قلب الدفاع الثاني، لاعب النصر أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثمانين وإحصائياته تظهر تخليصا للكرة سبعة عشرة مرة، خانة الظهير الأيمن حضر فيها ولأول مرة هذا الموسم ياسين برناوي لاعب القادسية، أرقامه هذا الموسم تظهر اثنين واربعين التحاما ناجحا وإحدى وتسعين مواجهة ناجحة.

في خط الوسط وعلى الجانب الأيسر فاز بالمقعد التون جوزيه المنضم الى صفوف القادسية في يناير الماضي، اللاعب البرازيلي أكد تفوقه في المباراتين التي ظهر فيها بالدوري مع فريقه الجديد ونجح في صناعة هدفين أمام الأهلي، الى جانبه زميله في الفريق نايف هزازي لاعب القادسية انتزع مقعد محور الارتكاز الأول من ساندور مانويل بعدما كتب باسمه هدف فريقه الرابع في شباك الأهلي.

للمرة الثانية هذا الموسم ينال كارلوس فيلانويفا مقعد محور الارتكاز اللاعب التشيلي واصل تألقه مع الاتحاد ونجح في تسجيل هدفين في شباك التعاون أهديا الاتحاد نقاط المباراة كاملة ويعد فيلانوفيا أكثر لاعب في الدوري خلقا للفرص التهديفية وبواقع 48.

البرتغالي آندريه أوكرا لاعب الفتح يعود لخانة الوسط الأيمن، هدفه بشباك الاتفاق في الدقيقة التاسعة والثلاثين أعاده الى القائمة المثالية بعد غياب امتد سبعة أسابيع.

في خط الهجوم يعود الى الخانة الأولى وبإجماع محللينا اسماعيل بانغورا بعد غياب أسبوع واحد فقط لصالح محمد الصيعري، مهاجم الرائد سجل باسمه ثنائية فريقه هز بهما شباك الباطن ورفع بهما رصيده من الاهداف الى اثني عشر.

عمر خريبين حافظ على مقعده في القائمة المثالية للأسبوع الثاني على التوالي بعد هدف تعزيز التقدم لأزرق العاصمة امام الفيصلي جاء عن طريق اللاعب السوري ليحكم به الهلال صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده النقطي الى اربع واربعين.

تألق عبد المحسن فلاته ساهم في اختياره نجم الجولة الثامنة عشرة، هدفاه في شباك الأهلي ساهما في أن يحتل القادسية المركز التاسع بعشرين نقطة.

البرازيلي دوس أنغوس نال لقب أفضل مدرب لهذا الأسبوع، قائد دفة بنو قادس يعتبر الوحيد في الدوري الذي كسر عقدة غروس وفاز عليه في مباراتين بالمسابقة، الأولى عندما كان مدربا لنجران والثانية وهو يدافع عن ألوان نادي القادسية وبنتيجة غير متوقعة وبأربعة أهداف مقابل هدف.