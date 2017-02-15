وليد وهوساوي والغامدي في افتتاح "حلويات الفريدي"

افتتح النجم النصراوي أحمد الفريدي، محلا تجاريا في العاصمة السعودية الرياض، ويختص المحل بتقديم الحلويات، فيما حضر إلى المحل عدد من لاعبي كرة القدم بجانب حضور جماهيري غفير.

وقال وليد عبد الله، حارس النصر الجديد، لمراسل العربية، أنه حضر من أجل حلوى مجانية، فيما أيد فكرة الاستثمار تجاريا.

من جانبه أكد المدافع خالد الغامدي، بأن الفريدي يعتبر قدوة على الصعيدين الخلقي والفني.

بينما تحدث صاحب الليلة قائلا: "كابتن حسين مميز وله تاريخ وباع وفي النهاية هي مجرد اراء ونقاط، الكل يبحث عن مصلحة النادي، يا رب لك الحمد وجهات النظر تساوت ونأمل الفترة المقبلة ان يكون اكثر تأثير على الفريق".